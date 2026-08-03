Pour fuir la police, il se cache dans le Quartier Général-Frère à Lyon… puis il échappe aux militaires

Sa détermination à s'échapper a été plus forte que celle des policiers et des militaires réunis à l'attraper. Ce dimanche matin, un jeune homme circulant à trottinette sur le boulevard Yves-Farge a attiré l'attention des forces de l'ordre. Avec un complice, il a commencé à réaliser des vols à la roulotte en brisant la vitre de voitures.
Repérés, les suspects ont pris la fuite. Le plus jeune, âgé de 16 ans, a été rapidement intercepté.
Mais son complice a lui pris ses jambes à son cou, franchissant les grilles du Quartier Général-Frère, l'enceinte militaire voisine.
Alors que les militaires, prévenus par les policiers, entamaient leurs recherches, l'individu s'enfuyait à nouveau et semait encore ses poursuivants.
Une enquête a été ouverte, il est activement recherché.
Le 15 juillet 2023 un individu courageux à même cambriolait interpol les lyonnais n'ont aucune limiteSignaler Répondre
Veut envoyer des soldats combattre les russes et nous ne sommes même pas capable de d’empêcher l’intrusion de racailles dans nos bases militaires...Signaler Répondre
La trottinette électrique ! Signe indéniable du délinquant dans sa splendeur ! Et nos élus continuent à faire l'autruche face au pognon fou les trottinettes coûtent à la collectivité avec l'explosion de têtes explosées d'utilisateurs immatures....Signaler Répondre
Dormez tranquillement citoyensSignaler Répondre
En France nous sommes vraiment bien protégé à tous les niveaux !Signaler Répondre
"un jeune homme circulant à trottinette"Signaler Répondre
On reste dans l'apaisement...
Et Macron, chef des armées, veut faire la guerre aux russes alors qu'il n'est même pas capable d'intercepter une racaille.Signaler Répondre
nous avons une défense qui impressionne.Signaler Répondre