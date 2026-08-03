Faits Divers

Pour fuir la police, il se cache dans le Quartier Général-Frère à Lyon… puis il échappe aux militaires

Pour fuir la police, il se cache dans le Quartier Général-Frère à Lyon… puis il échappe aux militaires

Ce dimanche matin, les forces de l'ordre ont tenté d'interpeller un jeune homme auteur de vols à la roulotte dans le 7e arrondissement de Lyon. Le suspect a pris la fuite, non sans avoir pénétré dans une base militaire.

Sa détermination à s'échapper a été plus forte que celle des policiers et des militaires réunis à l'attraper. Ce dimanche matin, un jeune homme circulant à trottinette sur le boulevard Yves-Farge a attiré l'attention des forces de l'ordre. Avec un complice, il a commencé à réaliser des vols à la roulotte en brisant la vitre de voitures.

Repérés, les suspects ont pris la fuite. Le plus jeune, âgé de 16 ans, a été rapidement intercepté.

Mais son complice a lui pris ses jambes à son cou, franchissant les grilles du Quartier Général-Frère, l'enceinte militaire voisine.

Alors que les militaires, prévenus par les policiers, entamaient leurs recherches, l'individu s'enfuyait à nouveau et semait encore ses poursuivants.

Une enquête a été ouverte, il est activement recherché.

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jeanlaville le 03/08/2026 à 10:00
Notre cher président a écrit le 03/08/2026 à 09h47

Veut envoyer des soldats combattre les russes et nous ne sommes même pas capable de d’empêcher l’intrusion de racailles dans nos bases militaires...

Le 15 juillet 2023 un individu courageux à même cambriolait interpol les lyonnais n'ont aucune limite

Signaler Répondre
avatar
Notre cher président le 03/08/2026 à 09:47

Veut envoyer des soldats combattre les russes et nous ne sommes même pas capable de d’empêcher l’intrusion de racailles dans nos bases militaires...

Signaler Répondre
avatar
La roue tourne le 03/08/2026 à 09:46

La trottinette électrique ! Signe indéniable du délinquant dans sa splendeur ! Et nos élus continuent à faire l'autruche face au pognon fou les trottinettes coûtent à la collectivité avec l'explosion de têtes explosées d'utilisateurs immatures....

Signaler Répondre
avatar
Flagrance le 03/08/2026 à 09:39

Dormez tranquillement citoyens

Signaler Répondre
avatar
oui c'est vrai le 03/08/2026 à 09:31

En France nous sommes vraiment bien protégé à tous les niveaux !

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 03/08/2026 à 09:15

"un jeune homme circulant à trottinette"

On reste dans l'apaisement...

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 03/08/2026 à 09:15

Et Macron, chef des armées, veut faire la guerre aux russes alors qu'il n'est même pas capable d'intercepter une racaille.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 03/08/2026 à 09:13

nous avons une défense qui impressionne.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.