Pour fuir la police, il se cache dans le Quartier Général-Frère à Lyon… puis il échappe aux militaires

Sa détermination à s'échapper a été plus forte que celle des policiers et des militaires réunis à l'attraper. Ce dimanche matin, un jeune homme circulant à trottinette sur le boulevard Yves-Farge a attiré l'attention des forces de l'ordre. Avec un complice, il a commencé à réaliser des vols à la roulotte en brisant la vitre de voitures.

Repérés, les suspects ont pris la fuite. Le plus jeune, âgé de 16 ans, a été rapidement intercepté.

Mais son complice a lui pris ses jambes à son cou, franchissant les grilles du Quartier Général-Frère, l'enceinte militaire voisine.

Alors que les militaires, prévenus par les policiers, entamaient leurs recherches, l'individu s'enfuyait à nouveau et semait encore ses poursuivants.

Une enquête a été ouverte, il est activement recherché.