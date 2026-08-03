Rillieux-la-Pape : aucun train ne s’arrêtera à la gare de Crépieux jusqu’au 28 août

Les voyageurs de Crépieux-la-Pape devront se tourner vers la route pendant une grande partie du mois d’août. La gare située à Rillieux-la-Pape ne sera plus desservie par les trains jusqu’au vendredi 28 août en raison d’importants travaux.

Après une première intervention menée en avril, la SNCF doit notamment allonger les deux quais. Le quai en direction de Lyon gagnera 95 mètres, contre 93 mètres pour celui situé côté Ambérieu-en-Bugey.

Ces aménagements doivent permettre la circulation de trains composés de trois rames, au lieu de deux actuellement. L’objectif est d’augmenter le nombre de places disponibles sur l’axe reliant Saint-Étienne, Lyon, Ambérieu-en-Bugey puis Chambéry.

Le chantier, financé à hauteur de plus de 10 millions d’euros, prévoit également la construction d’un mur de soutènement long de 63 mètres et la modernisation de l’éclairage de la gare.

Pour compenser l’absence de desserte ferroviaire, des navettes routières seront mises en place à partir de ce lundi 3 août entre Crépieux-la-Pape et Miribel. Elles circuleront dans les deux sens, uniquement pendant les heures de pointe.