Villeurbanne : un policier à moto grièvement blessé alors qu’il se rendait sur une intervention

Un policier a été violemment percuté ce samedi 1er août, vers 17h15, rue Jean-Jaurès à Villeurbanne.

Selon Alliance Police nationale, le fonctionnaire appartenait à la formation motocycliste urbaine de Lyon et se rendait en urgence sur un vol à l’arraché lorsqu’un automobiliste aurait brusquement changé de voie.

D’après le récit du syndicat, le conducteur aurait tenté de se stationner à contresens après avoir franchi une ligne continue. Le policier, qui dépassait alors le véhicule, aurait été percuté au cours de la manœuvre.

Conscient après le choc, il a été pris en charge par les secours puis transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé, mais Alliance indique qu’il souffre de fractures ouvertes au poignet et au coude.

"Une mission n’est jamais anodine. Une intervention n’est jamais sans risque", réagit Alliance, qui évoque "l’urgence, l’imprévisibilité et les comportements dangereux" auxquels les fonctionnaires sont confrontés.

"Les policiers ne sont pas des robots. Derrière chaque uniforme, il y a un collègue, une famille et des proches qui attendent de le voir rentrer", poursuit l’organisation syndicale.