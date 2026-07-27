"On demande des actes" : des cambriolages à Lyon mettent le feu aux réseaux sociaux, la maire du 7e arrondissement répond

Publié ce lundi 27 juillet sur les réseaux sociaux, le message d'un commerçant – ou d'un proche de commerçants selon toute vraisemblance – dénonce une série de cambriolages ayant visé des commerces de la rue Pasteur, dans le 7e arrondissement de Lyon, et exprime un profond sentiment d'abandon.

"Ras-le-bol. 3 cambriolages en 48h rue Pasteur (Lyon 7e), sur des commerces qui bossent dur pour exister. Combien faudra-t-il d'incidents avant que des mesures concrètes soient prises ? [...] On a besoin de réponses claires, pas de constats. [...] La situation est critique. Ce post est un appel à l'aide : on ne demande pas des mots, on demande des actes. Le quartier mérite mieux que ça", peut-on notamment lire.

L'auteur affirme également que "ce quartier devient un coupe-gorge en période estivale" et évoque "des commerçants qui se font piller, des garages visités, des voitures cassées à longueur de temps", estimant que "nos clients désertent le secteur depuis plusieurs mois" et que "nombre de commerçants ont déjà baissé le rideau."

Contactée par notre rédaction, la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme toutefois, à ce stade, deux interventions "pour des tentatives de vol par effraction le dimanche 26 juillet entre 1h40 et 02h00. Des enquêtes sont en cours".

Pour l'heure, les autorités n'ont pas communiqué davantage d'éléments sur les commerces concernés.

Des centaines de réactions et un débat qui dépasse les cambriolages

Sous la publication, les commentaires se sont rapidement multipliés, témoignant d'un véritable ras-le-bol d'une partie des habitants du secteur.

Plusieurs internautes interpellent directement les élus locaux. "Taguez tous les responsables possibles : la maire du 7, le maire de Lyon, les responsables de la sécurité, le préfet [...] c'est tous les jours des problèmes dans notre quartier", écrit l'un d'eux.

Un autre affirme : "je suis aussi de la rue Pasteur et Cavenne, je suis extrêmement choqué de l'état du quartier qui devient une poubelle et les commerces qui ferment. S'il faut signer une pétition pour que cela change, je signerai. Courage à vous."

D'autres dénoncent également "une grande insécurité" ou estiment que "la fréquentation chute" et que le quartier perd progressivement en attractivité.

Très vite, les échanges prennent une tournure plus politique. Certains internautes mettent directement en cause la mairie du 7e arrondissement et la Ville de Lyon, tandis que d'autres rappellent que le travail d'enquête ainsi que la délinquance ou la criminalité organisée relève de l'État et de la Police nationale.

En ce sens, un commentaire souligne que "ce type de criminalité est du ressort exclusif du ministère de l'Intérieur [...] autrement dit de la Préfecture et de la police nationale", tandis qu'un autre estime qu'"aucun d'eux n'est spécialement compétent dans la sécurité" et suggère "plutôt de tagger le préfet et la préfecture."

À l'inverse, plusieurs internautes rappellent que la Ville dispose notamment d'une police municipale. "Je crois bien que l'embauche de policiers municipaux fait partie de leurs compétences. Il faut arrêter de répondre aux citoyens : nous avons mis des médiateurs [...] et passer à l'action", écrit l'un d'eux.

La maire du 7e répond aux critiques

Face à l'ampleur des réactions, la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, est elle-même intervenue dans les commentaires. "Bonjour, vendredi (avant les nouveaux cambriolages dénoncés précédemment, NDLR), nous sommes allés à la rencontre des commerçants qui ont subi des cambriolages dernièrement avec mon premier adjoint Vincent Monot. Nous avons pu leur assurer de notre soutien. Tous ont porté plainte. Les enquêtes sont en cours, certains cambrioleurs ayant d'ailleurs laissé des traces derrière eux."

L'élue ajoute également : "Concernant la police, elle est très présente dans le secteur en ce moment. Police municipale et police nationale. Les équipages sont accompagnés par les agents qui sont derrière les écrans du centre de supervision. Ils ne peuvent malheureusement pas être devant chaque commerce ou chaque habitation."

Une réponse qui n'a toutefois pas mis fin aux échanges, les commentaires continuant d'alimenter un débat mêlant sécurité, propreté, responsabilités institutionnelles et avenir du quartier.