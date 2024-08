Classement des villes les plus dangereuses de France : Lyon et Vénissieux dans le top 10

Un top 30 réalisé avec les données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure et dominé par Courbevoie, Meaux et Ajaccio, et dans lequel ne figure aucune commune du Rhône ou de la Métropole de Lyon. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule représentante de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Annecy en Haute-Savoie, où la délinquance n'est pas très élevée.

Dans le même temps, l'hebdomadaire dévoile son top 10 des villes les plus dangereuses, celles où les tentatives d'homicide, les coups et blessures volontaires, les cambriolages et les violences sexuelles augmentent voire explosent.

Et là, l'agglomération lyonnaise est citée. Comme l'an dernier, Lyon est cinquième du classement. Et Vénissieux perd deux places et figure désormais à la 10e place des villes les plus dangereuses de France.

Ce classement s'oppose au bilan de la préfecture du Rhône qui annonçait une baisse de 12,6% des faits de délinquance à Lyon lors des six premiers mois de 2024. Dans la capitale des Gaules, les cambriolages avaient fortement diminué (-14,6%), tout comme les dégradations et incendies (-37,3%) et les vols à la roulotte (-13,6%). Les violences volontaires (-7,4%), les vols avec violence (-7,5%) et les vols de véhicule (-7%) étaient aussi en recul.

En tête du classement de Valeurs Actuelles, on retrouve un trio inchangé par rapport à 2023 : Lille, Saint-Denis et Marseille. Bordeaux est le nouveau 4e, place délaissée par Paris désormais 7e. Et Grenoble est 6e de ce classement, la capitale des Alpes était pourtant récemment consacrée ville avec la meilleure qualité de vie au monde...