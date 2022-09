"Les Lyonnais et les touristes ne se sentent plus en sécurité dans la capitale de la gastronomie" : l’UMIH du Rhône dénonce l’insécurité à Lyon

"Les Lyonnais et les touristes ne se sentent plus en sécurité dans la capitale de la gastronomie", déplore la section départementale de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie qui dénonce par la même occasion "le manque d’action et de réactivité des élus face au problème grandissant d’insécurité" à Lyon.

"Depuis plusieurs mois, l’inquiétude grandit face à l’insécurité réelle et constatée chaque jour par les professionnels du secteur. De plus en plus d’agressions et d’actes de violences sont relevés. Les professionnels craignent pour la sécurité de leurs collaborateurs et de leurs clients. (…) Les salariés font part de leur crainte et peur à travailler dans ce secteur aux horaires décalés qui les confrontent directement à ce sentiment d’insécurité", commente l’UMIH du Rhône qui met en avant "une image fortement dégradée" de Lyon.

Les représentants de l’organisation réclament par conséquent "des discussions et solutions urgentes" avec les autorités. "Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration fait partie de l’image de la capitale de la gastronomie, il est le reflet de son accueil, de son éclat. Les professionnels veulent pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions et dans un esprit convivial à l’image de leur métier", conclut l'UMIH du Rhône.