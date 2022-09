Thierry Fontaine (UMIH) : "Le sentiment d'insécurité est bien là pour les touristes et clients à Lyon, il faut le combattre"

Après avoir tiré à boulets rouges sur la municipalité écologiste avec l'appui de la préfecture du Rhône, l'UMIH a rencontré Grégory Doucet la semaine dernière. Une "rencontre apaisée et constructive. On s'est dit les choses. Le premier quart d'heure, on a vidé notre sac. Le manque de dialogue, de rencontres, de concertation a été souligné", reconnaît Thierry Fontaine. Le président de l'union des restaurateurs, hôteliers et cafetiers le promet : "Les joutes dans la presse sont pour l'instant derrière nous".

Notamment parce que la mairie de Lyon a balayé la rumeur née sur l'actuelle concertation sur les terrasses de bars et restaurants. Pendant plusieurs semaines, les professionnels ont cru que l'objectif des Verts était d'obliger leur fermeture à 22h30. "Le maire nous a certifié que ce n'était pas à l'ordre du jour. Il nous a accusé d'avoir agité un chiffon rouge, mais celui qui en est à l'origine, c'est un élu du 1er arrondissement qui pensait rassurer les riverains", rectifie Thierry Fontaine.

Si les relations se sont réchauffées, l'UMIH ne lâche pas l'affaire concernant l'insécurité. Même si les chiffres de la préfecture prouvent qu'il y a une baisse constante des délits et agressions. "On répond que le sentiment d'insécurité est bien là. Il faut le combattre", indique-t-il.

Thierry Fontaine reconnaît une "saison exceptionnelle. Mais on veut protéger ce qui arrive : le 8 décembre, la saison prochaine... Si on baigne dans l'image de Lyon "ville où l'on n'est pas en sécurité", on risque d'avoir des touristes qui, au moment de réserver, se demanderont s'ils n'iront pas ailleurs. Les clients demandent aux hôteliers les quartiers où il ne faut pas aller. Ce n'est pas normal quand on est une ville touristique".

00:00 Apaisement UMIH-Ville

01:36 Terrasses

03:21 Sentiment d'insécurité

05:56 UMIH-écologistes

07:17 Rentrée

08:32 Nuit lyonnaise