18% des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ressentent de l’insécurité

Ce vendredi, les élus et maires de la région ont été conviés à une conférence sur l’insécurité où ont été dévoilée les résultats du sondage OpinionWay sur la sécurité dans la région.

Il révèle que 81% des habitants de la région se sentent en sécurité contre 18%, soit 1 million d’habitants. Ces chiffres sont, cependant à nuancer selon Bruno Jeanbart, vice-président de l’institut de sondage OpinionWay. Sur l’ensemble des données, il n’y a pas de grande différence en fonction de l’âge et du genre. L’écart se creuse entre les communes rurales et les grandes agglomérations. Les habitants de zone urbaine se sentent en insécurité à plus de 20% contre 10% en zone rurale.

"Les transports en commun cristallisent ce sentiment dans la population", déclare Bruno Jeanbart. Sur les personnes interrogées, 54% ont affirmé ne pas se sentir à l’aise dans les transports en commun que ce soient les tramways, le métro ou encore les TER. En particulier les femmes à 61%, un pourcentage qui se raccorde à la moyenne nationale.

Globalement, le sondage révèle un sentiment de dégradation de la sécurité chez les habitants de la région. "On fait face à une installation de l’insécurité mais ça ne doit pas être une fatalité", rassure Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne Rhône-Alpes qui incite chaque commune à le solliciter pour lutter contre l’insécurité.

Interrogations et remerciements sur un temps d’échange placide

Tour à tour, les élus et maires de la Région ont fait part de leurs difficultés. Certains en ont profité pour remercier Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne Rhône-Alpes comme Jérémie Breaud, le maire de Bron. Depuis son arrivée en 2020, l’aide financière de la Région lui a permis l’installation de 265 caméras et la multiplication des équipes de police. Pour autant, l’élu Les Républicains pointe du doigt le manque de moyens pour assurer une sécurité totale des communes. "Il faut du courage et une volonté politique mais il faut aussi des moyens", affirme-t-il à l’assemblée.

Applaudi par l’hémicycle, Sébastien Michel, maire d’Écully, a dénoncé "les ravages de l’éducation bienveillante" qui forment des "gamins qui ne supportent pas la moindre contrainte et autorité". Une situation pour laquelle il se sent démunis, lui-même témoin de violences au sein de sa ville. Globalement, élus et maires ont exprimé leur désespoir face à des citoyens faisant preuve d’une violence de plus en plus précoce.

Malgré tout, ils ont aussi mis en avant les avancées majeures en matière de sécurité comme l’installation des caméras de surveillance grâce à la Région.

Lyon pointée du doigt

Renaud Pfeffer et Christophe Guilloteau, le président du conseil départemental du Rhône, n’ont pas hésité à piquer la Mairie de Lyon sur sa gestion des caméras de surveillance. "Il n’y a que la ville de Lyon qui refuse par idéologies", tacle Renaud Pfeffer. "À Lyon, on ne s’en occupe pas du tout. Si ! on met des affiches pour faire croire", poursuit Christophe Guilloteau. "C’est bien beau de mettre en avant les maires qui font preuve de courage mais il faut aussi montrer du doigt ceux qui, pour des raisons électoralistes font en sorte que le bordel reste", complète Jérémie Breaud sans désigner précisément la Ville de Lyon.

Des railleries qui font écho au revirement de la Mairie de Lyon sur le dossier caméra de vidéosurveillance.

Le 15 mai dernier, Grégory Doucet a finalement demandé de l’aide à la Métropole de Lyon pour remplacer les caméras défectueuses et obsolètes. Ce à quoi le président du conseil départemental répondait : "C’est enfin la reconnaissance par Grégory Doucet que la sécurité de la ville est défaillante et qu’il est incapable de gérer seul les problèmes de sécurité à Lyon". En cette matinée, la Ville de Lyon n’a pas rayonné pour ses décisions sur la sécurité.