"On est la région du nucléaire" : Laurent Wauquiez, grand défenseur du nucléaire rhônalpin

Aux rendez-vous Nuclear Valley, Laurent Wauquiez s'est posé en défenseur du nucléaire régional : "élément - clé de la souveraineté industrielle et énergétique de la France", "la défense du nucléaire va au-delà de l'industrie elle-même", a-t-il déclaré devant les membres du pôle de compétitivité nucléaire.

Insistant sur les emplois offerts par le secteur, ainsi que son innovation, il a également annoncé l'adhésion de la Région à Vive l'Atome, initiative ayant pour but la promotion des métiers du nucléaire. Le communiqué de la région rappelle également que la région Auvergne-Rhône-Alpes est "la première région française et européenne productrice d'énergie nucléaire", mais également la première en termes d'emplois, avec environ 48000 dans la région sur les 220 000 dans le pays.

"Dans un pays où on a fait beaucoup d'erreurs en termes industriels, vous avez à écrire et on a tous à écrire ensemble, une aventure industrielle qui soit l'incarnation de ce que peut être la renaissance de notre pays." déclare-t-il dans un élan fédérateur avant d'ajouter "c'est notre région qui doit être en pointe [...] nous devons ouvrir la trace pour l'ensemble de la filière nucléaire française".

Une tentative pour attirer la jeunesse vers ce qui semble être, selon le Président de Région, un secteur d'avenir "extraordinaire".