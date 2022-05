Burkini à Grenoble : les écologistes de la région accusent Laurent Wauquiez de "tordre le droit sur la laïcité"

Le maire écologiste Éric Piolle souhaite en effet faire adopter un nouveau texte qui ira en faveur de l'autorisation du burkini dans les différents centres aquatiques de la capitale des Alpes. Une décision que le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a beaucoup de mal à accepter.

Laurent Wauquiez avait même menacé l'exécutif grenoblois de couper toutes les subventions versées à la ville si le nouveau règlement venait à être adopté. Pour le groupe d'opposition "Les Ecologiste", "ce vote se déroule dans un contexte de pressions inédites d'une collectivité (le conseil régional) sur une autre (la commune de Grenoble)".

La formation politique menée par Fabienne Grébert "dénonce une nouvelle fois l'instrumentalisation de la laïcité et des valeurs républicaines par Laurent Wauquiez, président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, et son piétinement de la libre administration des collectivités locales".

Les Verts n'hésitent pas à comparer le cador Républicain à Donald Trump qui "en son temps (...) prenait plaisir à lancer des ultimatums par tweet". Par ailleurs, en association avec d'autres groupes de gauche, les Ecologistes ont décidé d'engager une procédure contentieuse contre la "Charte pour la défense des valeurs de la France et de la laïcité" votée par la majorité de Laurent Wauquiez.

Selon l'opposition, cette charte ne respecte pas la loi de 1905 qui veut que la neutralité "ne s'applique qu'aux agents du service public et non aux usagers". "Plutôt que d'agir sur le fond pour les femmes, Laurent Wauquiez préfère encore et toujours les polémiques stériles qui les pointent du doigt", concluent les Verts.