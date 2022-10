Lyon : un rassemblement place Carnot en faveur du nucléaire

La "Faites du nucléaire" revient à Lyon pour la deuxième fois. L’association citoyenne se place en faveur du nucléaire, ayant "l’intime conviction" qu’il s’agit d’une "des solutions majeures au changement climatique". Elle veut ainsi échanger avec le grand public sur le rôle de cette énergie.

"Le nucléaire est indispensable à la réussite de la transition énergétique" déclare l’association. De plus, elle tient à rappeler que le nucléaire possède "le plus bas carbone de France mais aussi de nombreux autres avantages méconnus" tels que "peu d’espace et peu de métaux par kW/h d’électricité produit".

A l’heure où "les enjeux climatiques et environnementaux ont atteint un point critique", l’association veut ainsi faire un point via "une démarche pédagogique".