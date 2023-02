Maladies respiratoires : opération dépistage ce mardi à Lyon

Direction la place Carnot à Lyon ce mardi. Le village "Itinér'Air" sera de passage de 10h à 17h. Le but : sensibiliser le grand public sur l’asthme et la BPCO, à savoir la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive. Durant cette journée, des pneumologues et des associations de patients seront présents pour répondre aux questions. Les visiteurs pourront également mesurer leur respiration, via des spiromètres connectés ou dans une borne de télémédecine équipée d’un spiromètre.

Orienter les patients

L’objectif est de repérer les patients ayant un souffle réduit pour les orienter vers un médecin spécialiste et leur proposer un parcours de diagnostic et de soins.

Un atelier-débat fera suite à La Source, dans le 2ème arrondissement ce mardi soir de 18h à 20h, avec pour thème les défis et les bonnes pratiques du dépistage et de la prise en charge de l’asthme et de la BPCO sur les territoires.