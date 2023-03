La Métropole de Lyon accorde 75 000 euros pour la création du mémorial de la Shoah

Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard se "réjouit" d’une telle décision. "Ce lieu permettra d’ancrer la mémoire de la Shoah sur le territoire métropolitain", ajoute-t-il.

Pour rappel, l’association pour la création d’un tel mémorial avait lancé, en février dernier, le concours d’architecte, en laissant une "une liberté totale" aux artistes. L’œuvre devrait voir le jour en 2025 pour un coût total de 500 000 euros. La Région Auvergne-Rhône-Alpes participera, elle, à hauteur de 150 000 euros tandis que le reste du budget a été récupéré grâce à une campagne de dons.

La place Carnot a été sélectionnée pour accueillir cette œuvre par sa place centrale dans la ville et sa proximité avec la gare de Perrache d’où partait les convois vers les camps. Mais aussi pour former "un véritablement un axe mémoriel" avec la présence d’autres lieux de mémoires comme le Veilleur de Pierre place Bellecour, la Borne de Verdun rue Victor Hugo, la stèle des enfants d’Izieu et la statue de la République place Carnot, expliquait Jean-Olivier Viout, président de Conseil d'orientation du Mémorial national de la prison de Montluc en février dernier.