Lyon : un mémorial de la Shoah verra le jour place Carnot en 2025

La création d’un tel mémorial est très importante pour ceux qui en sont à l’origine, puisque la mémoire de la Shoah est une "mémoire spécifique" en raison de sa qualification de crime contre l’humanité, explique Jean-Olivier Viout, président de Conseil d'orientation du Mémorial national de la prison de Montluc. Le lieu où se trouvera le mémorial est déjà tout trouvé. Cela sera la place Carnot pour plusieurs raisons.

"Tout d’abord c’est un lieu central, au cœur de la ville. Il fallait également un lieu à proximité de la gare de Perrache, endroit d’où partaient les convois pour Drancy et les camps de la mort. Enfin, avec le Veilleur de Pierre place Bellecour, la Borne de Verdun rue Victor Hugo, la stèle des enfants d’Izieu et également place Carnot avec la statue de la République et donc ce mémorial de la Shoah. Cela formera véritablement un axe mémoriel à Lyon", continue Jean-Olivier Viout.

Concernant les consignes pour la réalisation de l’œuvre, l’association a décidé de "laisser une liberté totale" aux artistes. Seulement, il faudra que le monument soit "suffisamment significatif. Il faudra quelque chose qui interpelle le passant" continue Jean-Olivier Viout. Une brève inscription sera présente sur le monument, rappelant le nombre de victimes de la Shoah. Ce sont 6100 personnes originaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été déportées vers les camps de la mort.

Claude Bloch, dernier survivant lyonnais des camps d’extermination, était également sur place pour cette annonce. Sa présence donnait d’autant plus de poids à l’annonce et rappelait son importance.

Le grand pardon ?

Ce vendredi 10 février marque donc le lancement du concours d’architecte. Dès octobre 2023, 5 œuvres seront sélectionnées. Un comité donnera ensuite des avis techniques notamment sur la réalisation des 5 œuvres. C’est en avril 2024 que sera officiellement connue l’œuvre définitivement sélectionnée pour une réalisation de l’ouvrage début 2025 au plus tard.

En ce qui concerne le budget, le coût total de l’opération est estimé à 500 000 euros. "Près de 392 000 euros, soit 80% du budget, ont déjà été récupérés" précise Jean-Olivier Viout. Les institutions ont également participé à hauteur de 75 000 euros pour la Métropole de Lyon et 150 000 euros pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Son président Laurent Wauquiez a d’ailleurs précisé sur place que "si la Région doit compléter pour que la somme nécessaire soit atteinte, on le fera".

« En tant qu’élus, (…) dans nos actes, rien ne doit nourrir le terreau de l’antisémitisme » explique Laurent Wauquiez, faisant probablement référence à l’affaire #SalahHamouri à #Lyon. pic.twitter.com/UhQeBLbSk8 — Lyon Mag (@lyonmag) February 10, 2023

Également présent, le maire de Lyon Grégory Doucet s’est fait plus discret et n’a pas pris la parole publiquement. Devant les journalistes, il a néanmoins confié que les collectivités travaillent "main dans la main en ce qui concerne les Mémoires".

De l’eau semble avoir coulé sous les ponts entre le maire EELV et la communauté juive. Car ce vendredi, l’annonce de la participation financière de la Ville a été applaudie.

T.B.