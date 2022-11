Ce qu’il faut savoir sur l’ouverture du marché de Noël de la place Carnot à Lyon

Le marché de Noël de la place Carnot ouvre ses portes ce samedi aux visiteurs. Ce sont cette année 103 chalets qui seront installés jusqu’au samedi 24 décembre avec quelques changements à noter du côté de l’organisation.

« La Ville de Lyon a souhaité fixer un nouveau cahier des charges afin de garantir une offre diversifiée et de qualité », explique la municipalité lyonnaise. Cette dernière a donc fixé ses propres règles en mettant en place une répartition bien précise des chalets présents à savoir entre 50% et 60% d’artisanat manufacturé, entre 20% et 25% d’offre alimentaire privilégiant les produits certifiés et les circuits courts et entre 20% et 25% d’offre de restauration privilégiant les circuits cours ou encore de saison.

Plusieurs chalets seront également occupés par des associations caritatives ou encore des structures d’insertion et permettront aussi de valoriser le label Fabriqué à Lyon.

Le marché de Noël de la place Carnot sera ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 10h30 à 20h et les vendredis et samedis de 10h30 à 22h. La Fête des Lumières entraînera la fermeture du lieu plus tôt à 19h le jeudi 8, le vendredi 9 et le samedi 10 décembre et à 17h le dimanche 11 décembre.