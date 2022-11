On a visité en avant-première le marché de Noël du Grand Hôtel-Dieu de Lyon ! (PHOTOS)

Direction la Cour Saint-Henri pour découvrir cette deuxième édition du marché de Noël du Grand Hôtel-Dieu. Sous le regard de l’immense sapin aux décorations rouges et dorés, les chalets sont déjà beaucoup plus nombreux que l’année dernière avec 30 créateurs et 6 restaurateurs présents. "On a voulu améliorer l’expérience des visiteurs", assure Patrick Muller, responsable du site.



Avec 628 000 visiteurs en 2021, le bilan de la première édition du marché de Noël du Grand Hôtel-Dieu avait été... (Lire la suite sur Lyon Femmes)