Lyon : un repas de Noël organisé pour 60 personnes en situation de précarité

Dans un communiqué de presse, l’association annonce inviter 60 personnes à fêter Noël dans un banquet "solidaire, chaleureux, gourmand, convivial et inclusif". Le repas se fera à midi à la Cité Internationale de la Gastronomie et a été préparé la veille par des bénévoles de l’association. BelleBouffe déclare vouloir agir "au service d’une plus grande justice sociale et alimentaire".

Les convives auront également le droit à des pochons en guise de cadeaux de Noël. En bonus, ils pourront aussi accéder gratuitement aux expositions de la Cité Internationale de la Gastronomie au Grand Hôtel-Dieu.