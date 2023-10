Jérémy Camus : "On a trouvé un modèle qui permet d'attirer les habitants qui boudaient la Cité de la Gastronomie"

Ce week-end se poursuivra la Petite Transhumance dans l'agglomération. Des moutons vont déambuler entre Rillieux et Collonges samedi, puis Collonges et l'Ile Barbe à Lyon dimanche. Un évènement orienté sur la découverte du monde agricole. "On voit le lien exceptionnel qui se crée avec les animaux, en particulier avec les enfants", se félicite Jérémy Camus.

Le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de l'Alimentation pilote aussi le futur de la Cité internationale de la Gastronomie. Cette dernière a attiré plus de 50 000 visiteurs depuis la réouverture il y a un an. Pas la grande folie mais la collectivité sait qu'elle part de loin : "On a trouvé un modèle qui permet d'attirer les habitants qui boudaient jusqu'à présent la Cité", poursuit Jérémy Camus, qui prévoit plus de 50 jours d'animations gratuites d'ici la fin de l'année.

Des annonces sur le futur du site sont à venir. "Il se pourrait qu'on puisse manger et déguster", promet Jérémy Camus. C'est vrai que c'était le gros manque de la Cité de la Gastronomie. Mais l'écologiste explique que c'était surtout un engagement vis-à-vis des Halles de l'Hôtel-Dieu, qui ont fermé depuis : "Il était inconcevable qu'on amène une offre concurrente au monde de la restauration après le Covid-19".

00:00 Transhumance

02:00 Jardins partagés

04:55 Plan Climat

07:28 Cité internationale de la Gastronomie