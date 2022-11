Lyon : une nouvelle aire de jeux pour les enfants inaugurée place Bellecour

"Cette aire de jeux est assez symbolique par sa centralité dans la ville de Lyon" lâche Tristan Debray, conseiller délégué à la Ville des enfants. Cet espace, déjà tagué, est aussi représentatif de ce que veut faire de Lyon la majorité écologiste, à savoir "une ville des enfants".

Les enfants lyonnais ont eu la chance de donner leur avis sur la rénovation de cette aire de jeux. "Depuis deux ans, nous concertons systématiquement les enfants pour chaque rénovation d’aire de jeux" explique Tristan Debray. C’est en répondant à un questionnaire que les enfants ont pu donner leurs avis notamment sur quel type de jeux ils souhaiteraient avoir.

Ce nouvel espace pour les enfants est également inclusif. Il n’y a pas de rebord au sol, les enfants en situation de handicap peuvent y accéder "au même titre que les autres". Mais aussi, grâce à une suggestion d’une élue du conseil d’arrondissement des enfants du 1er arrondissement, de plus en plus de balançoires à siège inclusif sont installés dans les aires de jeux. "Cette inclusivité est très importante. C’est même une des priorités de la majorité écologiste de prendre en compte cette dimension dans les rénovations des aires de jeux mais plus généralement dans les politiques publiques que l’on mène" termine le conseiller.