Météo : un Noël au balcon à Lyon et dans le Rhône !

C’est la question que beaucoup de monde se pose alors que la première étape des fêtes de fin d’année approche. Sera-t-il possible d’aller faire une petite promenade digestive après le repas de Noël ? La réponse est oui !

C’est un ciel ensoleillé qui est au programme de la journée de dimanche à Lyon et dans le Rhône. Du côté du thermomètre, la douceur sera également au rendez-vous : un maximum de 12 degrés dans la matinée, 14 au cours de l’après-midi.

Concernant la veille de Noël, le temps s’annonce plutôt ensoleillé. Météo France prévoit tout de même de la brume dans la soirée et dans la nuit, ce qui ne devrait pas empêcher le Père Noël de passer pour le plus grand bonheur des plus petits mais aussi des grands enfants.

Si la fête de Noël sera placée sous le signe de la douceur, une baisse du mercure est attendue dès mardi où l’on ne devrait pas dépasser les 10 degrés au plus fort de la journée.