Météo à Lyon : il va encore faire chaud cette semaine !

La semaine dernière, Lyon était plongée dans une chaleur pouvant atteindre les 37 degrés. Si depuis les températures ont légèrement baissé et que la vigilance orange canicule a été levée vendredi dernier, elles restent néanmoins très hautes pour cette semaine. Selon Météo France, il fera 29 degrés ce lundi et jusqu’à 32 degrés ce mardi à Lyon.

Les mercredi et jeudi seront un peu plus doux avec des maximales à 28 degrés. Mais ce léger répit ne durera que deux jours : la fin de semaine et le week-end seront marqués par le retour des importantes chaleurs. Pendant ces trois jours, il fera plus de 30 degrés dans l’après-midi.

Toute cette semaine, le temps sera ensoleillé sur l’agglomération lyonnaise. Seul des risques d’orages sont annoncés pour la soirée du mercredi 7 août.

En attendant de savoir si l’alerte orange sera de nouveau en vigueur cette semaine, la vigilance est toujours de mise pour la population de Lyon et ses alentours.