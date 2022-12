Camille Augey : "Les WorldSkills, le plus gros évènement jamais accueilli à Eurexpo"

Du 13 au 15 janvier 2023, Lyon accueillera les WorldSkills, sorte de Jeux Olympiques avec des métiers à la place des sports. Camille Augey y voit un "évènement exceptionnel pour la jeunesse et la mise en valeur des métiers".

Selon l'élue écologiste lyonnaise, ce sera "le plus gros évènement qu'Eurexpo n'a jamais accueilli en termes d'occupation de l'espace avec 8000 personnes de 85 pays qui viendront". Durant la compétition, 65 métiers seront représentés et on attend 200 000 visiteurs.

"La candidature de Lyon a été basée sur le fait d'avoir un évènement à taille humaine, avec une dimension responsable forte", poursuit l'adjointe au maire de Lyon.

Camille Augey est également revenue sur les fêtes de fin d'année. Selon elle, le nouveau Marché de Noël de la place Carnot "est monté en qualité et en authenticité".

Et alors que débute la Fête des Lumières, "on sait que les hôtels sont quasiment complets. On est certain que ça aura des retombées positives pour l'ensemble du commerce lyonnais".

🗣️ L'adjointe au maire de Lyon chargée de l'Emploi @CamilleAugey est l'invitée de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce jeudi : #worldskills, Marché de Noël et @FeteLumieres au programme... https://t.co/wG8fdEnH8t — Lyon Mag (@lyonmag) December 8, 2022

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Worldskills

01:02 L'évènement en chiffres

01:54 Bilan carbone

02:43 Budget

03:28 Région Auvergne-Rhône-Alpes

04:34 Que voir durant les Worldskills ?

07:41 Candidats français

08:31 Réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs

10:11 Marché de Noël de Lyon

11:21 Fête des Lumières