Lyon : le marché de Noël de la place Carnot fait son grand retour

Le marché de Noël de la place Carnot est de retour dès ce samedi. Les visiteurs pourront s’y rendre jusqu’au 24 décembre après avoir eu quelques sueurs froides concernant sa tenue ou non.

L’organisation de l’événement avait en effet été calamiteuse puisque l'association Auvergne Rhône-Alpes Gourmand, qui gère le marché de Noël depuis de nombreuses années, avait claqué la porte au nez des équipes de Grégory Doucet, dénonçant une mise en ligne beaucoup trop tardive de la proposition d'organiser le marché, et refusait de prendre en charge le coût lié à la sécurisation de la place. C’est finalement l'entreprise de Steeve Chenavier qui a reçu les clés de l’organisation de l’évènement.

"Chaque année l’objectif du Marché de Noël reste le même : la mise en avant du savoir-faire et des talents des producteurs, des artisans et des entreprises de la région et du territoire national. 80% des chalets sont des commerçants et artisans français", rappelle la municipalité.

Ce sont cette année 80 chalets qui seront présents sur place. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été récupérés et remis à neuf tandis que d’autres proviennent du marché de Noël des Champs Elysées. A découvrir : des décorations de Noël, des produits du terroir ou encore des jouets. A noter la présence de plusieurs associations dans des chalets à l’exemple de Forum réfugiés ou encore Capucine et Gaston.

De nombreuses animations sont également au programme pour les petits comme les plus grands.