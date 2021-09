Les pros et les antis nucléaire en action ce samedi à Lyon

C'est pourquoi plusieurs collectifs antis nucléaire ont appelé à une mobilisation ce samedi sur le pont Wilson à 9h30 à Lyon. Une grande banderole devrait y être déployée avant qu'une conférence de presse ne soit donnée à 11h30 par des représentants de Green Peace et Coordination Stop Bugey.

Pour contrer ce mouvement prônant la régression de l'énergie atomique, des militants pro centrale organisent ce samedi la 5e édition de "Stand Up For Nuclear". L'événement aura lieu sur la place Carnot tout au long de la journée et devrait permettre aux membres de "La Voix du Nucléaire" de faire de la pédagogie avec le grand public pour rassurer la population sur les risques minimes et pour défendre l'intérêt écologique de ce type de production d'électricité.