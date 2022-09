Insécurité à Lyon : rencontre entre l’UMIH et le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Rhône

L’objectif était d’essayer de rassurer les commerçants lyonnais suite au communiqué de l’organisation, il y a quelques jours.

La préfecture de police communique une baisse de 15% des vols avec violences et vols à l’arraché entre juillet 2021 et juillet 2022 et de 27% entre août 2021 et août 2022.

Les vols avec violences sur la voie publique entre août 2021 et août 2022 ont diminué de 17% et une baisse de 5% de atteintes aux biens est notée entre juillet 2021 et juillet 2022.

Durant cette rencontre, le Préfet délégué a aussi rappelé des moyens mis en place déjà connus. La presque totalité des 300 policiers nationaux annoncés pour 2023 sont arrivés et que 79 d’entre eux entreront en service en octobre prochain. 200 policiers de la police aux frontières permettront l’ouverture d’un deuxième centre de rétention administrative en janvier 2023 et la nouvelle unité de CRS s’installera à Chassieu dans les prochains mois.

Les deux parties sont tombées d'accord sur la nécessité de renforcer la vidéoprotection, compétence des écologistes à la mairie de Lyon. Et qui est à l'origine de la brouille entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin.

Une nouvelle rencontre aura lieu entre l’UMIH et le Préfet délégué pour la défense et la sécurité dans les prochaines semaines pour faire le point sur la situation.