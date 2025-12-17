L'Éco de Lyon

Thierry Fontaine (UMIH) : "Il faut que les commerçants arrêtent de dire qu'on ne peut plus circuler à Lyon"

Thierry Fontaine (UMIH) : "Il faut que les commerçants arrêtent de dire qu'on ne peut plus circuler à Lyon"

Ce mercredi, Thierry Fontaine, président de l'UMIH Rhône et UMIH Nuit France (https://www.umih69.fr/), est interrogé sur le bilan de l'année 2025 pour l'hôtellerie, la restauration et la nuit, la Fête des Lumières ou sa relation avec les écologistes.

