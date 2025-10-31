La mairie de Lyon prolonge exceptionnellement les terrasses saisonnières jusqu’au 2 novembre

La Ville de Lyon a annoncé ce vendredi qu’elle prolongeait exceptionnellement l’ouverture des terrasses saisonnières jusqu’au dimanche 2 novembre 2025 inclus, au lieu de ce 31 octobre.

Cette décision, prise sur proposition des professionnels du secteur, tient compte "des enjeux économiques" pour les établissements lyonnais, précise la municipalité.

Entré en vigueur le 1er mars 2024, le nouveau règlement des terrasses est issu d’un long travail de concertation avec les représentants du secteur, notamment l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH). Il visait à trouver un équilibre entre le dynamisme économique des bars et restaurants et la tranquillité publique des riverains.

Ce règlement a permis d’étendre la durée d’exploitation des terrasses saisonnières de trois mois supplémentaires et d’adapter les horaires de fermeture, désormais fixés à minuit les dimanches, lundis et mardis.

La Ville de Lyon souligne que cette mesure exceptionnelle, en vigueur pour cette fin de saison, s’inscrit dans une démarche de coopération constructive avec les professionnels, afin de soutenir l’activité économique locale tout en maintenant le cadre réglementaire adopté en 2024.

Une main tendue vers l'UMIH alors que les relations ont été presque rompues ces dernières semaines, à cause de l'installation d'un food court géant place Bellecour pendant la Fête des Lumières.