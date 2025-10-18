Politique

"Un doigt d'honneur, un bon gros fuck" : les restaurateurs furieux contre Grégory Doucet à cause de la Fête des Lumières

Entre la Ville de Lyon et l'UMIH, le syndicat des restaurateurs et des hôteliers, ce sont les montagnes russes.

Durant le mandat, il y a eu des épisodes de tension comme celui autour de la vidéosurveillance ou des terrasses, et puis des rabibochages médiatisés comme à la rentrée.

Mais la relation semble avoir pris fin brutalement cette semaine avec le divorce réclamé par les professionnels. Le tort de Grégory Doucet ? Avoir prévu et maintenu un food court sur la place Bellecour durant la Fête des Lumières en décembre prochain.

Outre un communiqué cinglant, l'UMIH peut aussi compter sur ses membres éminents pour tailler un costard aux écologistes.

"Doit-on en déduire qu'il faut penser le changement ?"

A l'instar de Geoffrey Clavel, vice-président du syndicat. "Proposer des stands de restauration sur la plus grande place d'Europe, à 136 euros les 4 jours - électricité incluse et communication à profusion, pendant les 4 jours de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon, ce n'est pas de la concurrence déloyale. C'est un doigt d'honneur. Oui, c'est un bon gros fuck à tous les exploitants de restaurant, de café, de bar, de coffee shop et de brasserie de la Presqu'île, qui ont acheté des fonds de commerce au prix fort, qui paient des loyers élevés et des droits de terrasse toute l'année pour profiter, légitimement, une fois dans l'année de cet évènement", se plaint-il sur ses réseaux sociaux.

Selon lui, Grégory Doucet ne joint pas le geste à la parole : "Les mots d'amour, c'est bien. Les preuves d'amour, c'est mieux".

Et Geoffrey Clavel de brandir la menace ultime en pleine campagne des municipales : "Notre corporation est gravement blessée, et ce, en grosse partie à cause de vos tranchées. Vous nous regardez agoniser et vous ne voulez pas changer le pansement. Doit-on en déduire qu'il faut penser le changement ?"

Le food court de la place Bellecour sera-t-il maintenu pour l'édition 2025, peut-être la dernière pour les écologistes ?

La municipalité conteste l’idée d’une concurrence déloyale : "Contrairement à ce qu’indique le communiqué de l’UMIH, le food court de la place Bellecour n’oppose pas les restaurateurs lyonnais à des acteurs extérieurs. L’espace est opéré par Café Cousu, prestataire lyonnais retenu à l’issue d’un marché public." La Ville de Lyon précise aussi que les commerçants sélectionnés étaient issus des 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements et que l’offre "complémentaire" repose sur "la provenance et la qualité des produits."

GLOUGLOU 1er le 19/10/2025 à 09:39
Catalan a écrit le 19/10/2025 à 08h11

Doucet, même a l intérieur de son propre parti ils ne lui ont attribué aucune fonction. Ça situe le niveau de compétence dont il fait l objet chez les ecolos .

Franchement un Doudou l'écologiste avec un père ayant travaillé dans le pétrole et une mère dans le secteur bancaire ca fait tâche pour un membre du politburo.

avatar
le problème est ailleurs le 19/10/2025 à 09:36
Les gens a écrit le 18/10/2025 à 22h50

Il y a tellement de monde à Lyon pour la fête des lumières que même les gens qui ont réservé sont mal reçus, en retard, sans le sourire et sont souvent déçus.
Elargir l'offre pour augmenter la capacité et ainsi essayer de répondre mieux à la forte augmentation de population me semble cohérent.
Je ne vois pas le souci.

Comme toujours avec Doucet, le problème n'est pas dans l'idée, qui théoriquement et sur le papier n'est pas si mauvaise en effet, mais dans sa mise en oeuvre qui crispe et braque les acteurs.

La mairie se perçoit comme une entité surplombante, au service de l'idéologie. Mais en réalité elle broie et brise les individus, les commerçants, les électeurs.

avatar
Libération 2026 le 19/10/2025 à 09:16
Insupportable cette propagande pro Aulas a écrit le 19/10/2025 à 08h50

On va bien l’intérêt du dîner des sommets orchestré par Laurent Wauquiez.

Pour faire du lobbying pour attirer investisseurs et décideurs pour investir et s'investir dans la région...ce que sont incapables de faire les écolos, eux avec leur orientations politiques rigides ils font fuir ou détourent les investisseurs de Lyon, pas ouvert le vert, le vert est dogmatique et sectaire.

avatar
GLOUGLOU 1er le 19/10/2025 à 09:13

Cette année le comble pour la fête des lumière est d'avoir un doudou l'illuminé qui n'est pas une lumière.

avatar
Insupportable cette propagande pro Aulas le 19/10/2025 à 08:50
Bourrage de crâne a écrit le 19/10/2025 à 08h13

Le paternalisme ridicule de ses petits soldats chargés de propagande, heu « chargés de missions administratives », dans les services de la ville. Auprès d’agents bien plus cultivés et aguerris aux réalités quotidiennes que ces ravis-de-la-crèche recrutés par favoritisme aux frais des contribuables, avec des salaires que les fonctionnaires mettent une ou deux décennies à atteindre. Pendant ce temps, les services aux habitants sont en sous effectifs.

On va bien l’intérêt du dîner des sommets orchestré par Laurent Wauquiez.

avatar
D'où c'est ? le 19/10/2025 à 08:50

Doucet n'est pas assez intelligent pour comprendre...

avatar
Cyrielle69 le 19/10/2025 à 08:49

Hallucinant! Les Verts auront réussi à enlaidir Lyon et à tuer même la fête des Lumières. Ils soutiennent la mal bouffe contre la cuisine lyonnaise.
Pourquoi pas un accord avec les restaurateurs pour vendre sandwichs traditionnels, gâteaux lyonnais.. etc.. sur la Place Bellecour??

avatar
Bourrage de crâne le 19/10/2025 à 08:13
A mettre en regard avec son mépris pour les lyonnais a écrit le 18/10/2025 à 18h22

Il déteste la vie démocratique. Seule l'expérience écologistes est importante pour lui.

Vous n'avez visiblement jamais eu de contact avec son administration prétentieuse, qui aime humilier les pauvres lyonnais qui daignent lui demander une autorisation, une information ou un papier.

Le paternalisme ridicule de ses petits soldats chargés de propagande, heu « chargés de missions administratives », dans les services de la ville. Auprès d’agents bien plus cultivés et aguerris aux réalités quotidiennes que ces ravis-de-la-crèche recrutés par favoritisme aux frais des contribuables, avec des salaires que les fonctionnaires mettent une ou deux décennies à atteindre. Pendant ce temps, les services aux habitants sont en sous effectifs.

avatar
Catalan le 19/10/2025 à 08:11

Doucet, même a l intérieur de son propre parti ils ne lui ont attribué aucune fonction. Ça situe le niveau de compétence dont il fait l objet chez les ecolos .

avatar
foxy69 le 19/10/2025 à 07:23

La fête des lumières et Doucet
Une contradiction évidente

avatar
Sidéré le 19/10/2025 à 01:22
Pas si simple a écrit le 18/10/2025 à 19h44

Évidement que les food trucks auront du succès ! C'est a la fois plus rapide et moins cher qu'un resto.

Mais là méthode Doucet qui consiste à imposer son point de vue et ne pas discuter avec la partie adverse est délétère.

Il a fait ça pendant 5 ans : des simulacres de concertation, des évènements de soi disant rencontre avec la population qui n'avaient rien de spontané, et au final des décisions prises sur le seul argument de l'idéologie.

Non, franchement on voit très bien ce que c'est que la méthode Doucet.

Ce qui est génial avec des gens comme vous c’est votre idée de base :

La concertation n’est bonne que si la décision finale est la vôtre. Après, on vous demande d’étayer votre point de vue et vous finissez par parler chinois. On n’a jamais autant parlé de concertation que ces dernières années mais ce n’est pas assez pour vous.

Personnellement je ne suis pas en phase avec le groupe écologistes pour des raisons qui dépassent les compétences de maire ou d’agglomérations (lyon Turin, sur le nucléaire...) mais sur la ville de Lyon pas photo. Il reste moins d’un an avant que votre messieurs n’arrive au pouvoir (ce qui serait quand même un déclin assez fort pour notre ville : les grandes villes qui votent à droite en dehors de la côte d’azur ne sont pas connues pour leur dynamisme économique...). Tenez bon et évitez de raconter des choses déphasée de la réalité. Ca vous dessert et ca dessert Lyon et son agglo...

avatar
Quel gros nul ! le 18/10/2025 à 23:33

A ce rythme là, Doucet va finir derrière LFI aux municipales.

En essayant de convaincre, il fait détester l'écologie par toujours plus de monde.

avatar
Les gens le 18/10/2025 à 22:50

Il y a tellement de monde à Lyon pour la fête des lumières que même les gens qui ont réservé sont mal reçus, en retard, sans le sourire et sont souvent déçus.
Elargir l'offre pour augmenter la capacité et ainsi essayer de répondre mieux à la forte augmentation de population me semble cohérent.
Je ne vois pas le souci.

avatar
Jack001 le 18/10/2025 à 22:29
non merci a écrit le 18/10/2025 à 19h56

vu les tarifs pratiques par les restaurants non merci zéro soutiens merci Doucet

Il ne parle de restaurant mais de food. Donc, de la m.... quoi.....

avatar
J6 le 18/10/2025 à 21:24

La gastronomie lyonnaise perdurera...pas le kmer

avatar
Pouvot le 18/10/2025 à 21:05
LM a écrit le 18/10/2025 à 17h23

Plus la peine de se demander pour qui roule LM.
Articles et infos à la Trump, aucun travail de fond et contradictoire.
Un torchon comme dirait un certain personnage régional.

"Articles et infos à la Trump"
Jusqu'à peu, c'était Hitler ou Mussolini, mais comme ça commence à dater on a trouvé un remplaçant : Trump.
Pathétique

avatar
GLOUGLOU 1ER le 18/10/2025 à 20:58
LFI 69 a écrit le 18/10/2025 à 19h35

Par souci d'inclusion, nous exigeons que la viande de porc soit interdite dans cette food court

Vous n'êtes pas obligé d'en manger.!

avatar
8 décembre aux graillons… le 18/10/2025 à 20:41

… avec la place la plus prestigieuse de Lyon envahie d’odeurs âcres de merguez incontrôlées, de stands glauques de vin chaud gluant et de crêpes insipides chichement décorées d’un filet de nutella. La classe.

avatar
Claude maurice le 18/10/2025 à 20:22
FrCIaude2 a écrit le 18/10/2025 à 19h30

Bref, j'exige que tu me vouvoies !

votre pastèques se transforme en MELON !

avatar
Catalan le 18/10/2025 à 20:02
FrCIaude2 a écrit le 18/10/2025 à 19h30

Bref, j'exige que tu me vouvoies !

Avec moi on exige pas , on souhaite ou on demande

avatar
Catalan le 18/10/2025 à 19:59
FrClaude2 a écrit le 18/10/2025 à 18h52

Je parlais des heures les plus sombres de l'histoire humaine en général.
Et "lapidation" était (est encore) utilisée contre les femmes adultères.
Je reste persuadée qu'on peut exprimer un rejet sans vomir tant de de haine.
Un argument, un mot bien choisi peut percuter plus fort et mettre son contradicteur à terre.
C'est vrai que les hurlements à l'AN sont d'excellents modèles.
Et vous vous étonnez ensuite que les enfants reproduisent cette violence.

Donc jamais été désagréable, isolent , envoyé de Vannes a personne a commencer par la famille. c est donc soit de la sainteté, soit un caractère hors norme

avatar
non merci le 18/10/2025 à 19:56

vu les tarifs pratiques par les restaurants non merci zéro soutiens merci Doucet

avatar
Catalan le 18/10/2025 à 19:46
FrClaude2 a écrit le 18/10/2025 à 18h56

Et j'apprécierais que vous ne me tutoyez pas.

c est le principe sur les forums de discussions.

avatar
Pas si simple le 18/10/2025 à 19:44
Yves Botton a écrit le 18/10/2025 à 18h23

Tout changement provoque des réactions. Nous verrons si cet "évènement" est un succès populaire, dans le cas contraire ne pas le renouveler. C'est simple, il me semble.

Évidement que les food trucks auront du succès ! C'est a la fois plus rapide et moins cher qu'un resto.

Mais là méthode Doucet qui consiste à imposer son point de vue et ne pas discuter avec la partie adverse est délétère.

Il a fait ça pendant 5 ans : des simulacres de concertation, des évènements de soi disant rencontre avec la population qui n'avaient rien de spontané, et au final des décisions prises sur le seul argument de l'idéologie.

Non, franchement on voit très bien ce que c'est que la méthode Doucet.

avatar
LFI 69 le 18/10/2025 à 19:35
Ex Précisions a écrit le 18/10/2025 à 19h12

D'un autre côté tout le monde pourra trouver à manger à un prix à peu près raisonnable, contrairement aux restaurants qui allument encore plus pour cette fête et qui ont des places très limitées.
Mais, si ce sont des food trucks bios vegans ça ne va pas le faire, merguez frites bière rapidement ça me va ;-)

Par souci d'inclusion, nous exigeons que la viande de porc soit interdite dans cette food court

avatar
Il est hors jeu, c'est désormais clair le 18/10/2025 à 19:34

Rester associé à un homme politique sur le déclin, c'est en porter définitivement la trace sur son CV.

Il faut savoir quitter Doucet avant que son nom ne devienne trop toxique.

Je sens que les défections vont aller crescendo du côté de la gauche !

avatar
mamipouzo le 18/10/2025 à 19:34
FrClaude2 a écrit le 18/10/2025 à 18h00

Sans défendre M.Doucet et son bilan, je trouve ce lynchage immonde, une lapidation, digne des périodes les plus sombres, révélatrice des plus bas instincts.

"Qui sème le vent, récolte la tempête". C'est ce qu'il a fait.

avatar
Homa le 18/10/2025 à 19:33

il serait intéressant de voir qui est café cousu et ses accointances probables avec les ecolos…

avatar
FrCIaude2 le 18/10/2025 à 19:30
FrClaude2 a écrit le 18/10/2025 à 19h13

Tutoyiez

Bref, j'exige que tu me vouvoies !

avatar
FrClaude2 le 18/10/2025 à 19:13
FrClaude2 a écrit le 18/10/2025 à 18h56

Et j'apprécierais que vous ne me tutoyez pas.

Tutoyiez

avatar
Ex Précisions le 18/10/2025 à 19:12

D'un autre côté tout le monde pourra trouver à manger à un prix à peu près raisonnable, contrairement aux restaurants qui allument encore plus pour cette fête et qui ont des places très limitées.
Mais, si ce sont des food trucks bios vegans ça ne va pas le faire, merguez frites bière rapidement ça me va ;-)

avatar
Joubs le 18/10/2025 à 18:58

Et en plus littéralement HUE à la cérémonie du festival lumière.
C’est la descente aux enfers des écolos !

avatar
FrClaude2 le 18/10/2025 à 18:56
Catalan a écrit le 18/10/2025 à 18h31

ou sont les heures les plus sombres ????? on demande simplement a ce qu il ne soit pas réélu, ca n a rien mais absolument rien a voir avec les heures les plus sombres ou alors manifestement il faut que tu révises tes manuels d histoire. Si on suit ton raisonnement alors tous les partis qui se critiquent sont a tour de rôle les heures les plus sombres et toi quand tu tailles ceux que tu n apprécie pas , c est les heures les plus sombres,,,,,,, a un moment les mots et l histoire ont un sens que tu confonds allègrement.

Et j'apprécierais que vous ne me tutoyez pas.

avatar
Hoooo le 18/10/2025 à 18:54

Qu'il dégage cet énergumène,ras le bol de ses passes droits à gogo.2026 A LA PORTE AVEC PERTE ET FRACAS

avatar
FrClaude2 le 18/10/2025 à 18:52
Catalan a écrit le 18/10/2025 à 18h31

ou sont les heures les plus sombres ????? on demande simplement a ce qu il ne soit pas réélu, ca n a rien mais absolument rien a voir avec les heures les plus sombres ou alors manifestement il faut que tu révises tes manuels d histoire. Si on suit ton raisonnement alors tous les partis qui se critiquent sont a tour de rôle les heures les plus sombres et toi quand tu tailles ceux que tu n apprécie pas , c est les heures les plus sombres,,,,,,, a un moment les mots et l histoire ont un sens que tu confonds allègrement.

Je parlais des heures les plus sombres de l'histoire humaine en général.
Et "lapidation" était (est encore) utilisée contre les femmes adultères.
Je reste persuadée qu'on peut exprimer un rejet sans vomir tant de de haine.
Un argument, un mot bien choisi peut percuter plus fort et mettre son contradicteur à terre.
C'est vrai que les hurlements à l'AN sont d'excellents modèles.
Et vous vous étonnez ensuite que les enfants reproduisent cette violence.

avatar
Il n'a plus aucune autorité le 18/10/2025 à 18:49
FrClaude2 a écrit le 18/10/2025 à 18h00

Sans défendre M.Doucet et son bilan, je trouve ce lynchage immonde, une lapidation, digne des périodes les plus sombres, révélatrice des plus bas instincts.

L'affaire du drapeau palestinien, sa garde a vue pour détournement de fonds publics puis maintenant des sondages qui annoncent une défaite éclatante.

C'en est fini pour lui, et les restaurateurs l'ont bien compris.

avatar
Jeff de Lyon le 18/10/2025 à 18:38
Yves Botton a écrit le 18/10/2025 à 18h23

Tout changement provoque des réactions. Nous verrons si cet "évènement" est un succès populaire, dans le cas contraire ne pas le renouveler. C'est simple, il me semble.

Quel est le rapport de cet "évènement" avec la Fête des Lumières ? Des " food court " il y a d'autres occasions et dates dans l'année...Mais ce n'est pas la première fois que les militants écolos se moquent du monde en voulant imposer des projets à contre emploi.

avatar
Catalan le 18/10/2025 à 18:31
FrClaude2 a écrit le 18/10/2025 à 18h00

Sans défendre M.Doucet et son bilan, je trouve ce lynchage immonde, une lapidation, digne des périodes les plus sombres, révélatrice des plus bas instincts.

ou sont les heures les plus sombres ????? on demande simplement a ce qu il ne soit pas réélu, ca n a rien mais absolument rien a voir avec les heures les plus sombres ou alors manifestement il faut que tu révises tes manuels d histoire. Si on suit ton raisonnement alors tous les partis qui se critiquent sont a tour de rôle les heures les plus sombres et toi quand tu tailles ceux que tu n apprécie pas , c est les heures les plus sombres,,,,,,, a un moment les mots et l histoire ont un sens que tu confonds allègrement.

avatar
Rigidité & Dogmatisme le 18/10/2025 à 18:30
Yves Botton a écrit le 18/10/2025 à 18h23

Tout changement provoque des réactions. Nous verrons si cet "évènement" est un succès populaire, dans le cas contraire ne pas le renouveler. C'est simple, il me semble.

C'est la méthode (comme souvent) avec les écolos qui pose problème aux restaurateurs, c'est simple à comprendre il me semble.

avatar
J6 le 18/10/2025 à 18:24
Lyon2026revient a écrit le 18/10/2025 à 15h07

Ah ! Doudou s improvise restaurateur,
Merguez, kebab si chers a son coeur,
Adieu notre cher tablier de sapeur,
Nos gratons et nos saucissons,
J oubliais quinoa, soja, légumes verts,
Pour assortir son beau costume clair,
Jusqu au bout il nous aura pris pour des c...
Comme son très cher copain Melenchon.
Ni oubli, ni pardon....... Bien évidemment.,!!

Bien vu

avatar
Yves Botton le 18/10/2025 à 18:23

Tout changement provoque des réactions. Nous verrons si cet "évènement" est un succès populaire, dans le cas contraire ne pas le renouveler. C'est simple, il me semble.

avatar
A mettre en regard avec son mépris pour les lyonnais le 18/10/2025 à 18:22
FrClaude2 a écrit le 18/10/2025 à 18h00

Sans défendre M.Doucet et son bilan, je trouve ce lynchage immonde, une lapidation, digne des périodes les plus sombres, révélatrice des plus bas instincts.

Il déteste la vie démocratique. Seule l'expérience écologistes est importante pour lui.

Vous n'avez visiblement jamais eu de contact avec son administration prétentieuse, qui aime humilier les pauvres lyonnais qui daignent lui demander une autorisation, une information ou un papier.

avatar
Liberation 2026 le 18/10/2025 à 18:22

C'est tant qu'il se tire ce type, il ne reste que le cercle des militants sectaires pour supporter ce militant sectaire.

avatar
Et bien le 18/10/2025 à 18:07
LM a écrit le 18/10/2025 à 17h23

Plus la peine de se demander pour qui roule LM.
Articles et infos à la Trump, aucun travail de fond et contradictoire.
Un torchon comme dirait un certain personnage régional.

si ça ne te plaît pas va sur un autre forum, laisse nous entre nous.

avatar
FrClaude2 le 18/10/2025 à 18:00

Sans défendre M.Doucet et son bilan, je trouve ce lynchage immonde, une lapidation, digne des périodes les plus sombres, révélatrice des plus bas instincts.

avatar
Faja69 le 18/10/2025 à 17:55

pour ceux qui critiquent les articles de LM..... pourquoi Venez vous les lire ?

avatar
AntiLFI le 18/10/2025 à 17:46
dripoux a écrit le 18/10/2025 à 16h22

il faudrait que lyon mag et autres médias lyonnais assume leurs soutien a jlaulas un peut de courage messieurs si vous le faite pas pour votre honneur faite le pour la démocratie

Que vous êtes amusant à essayer de soutenir Doucet. Vous ne voyez pas qu'il est foutu, que les lyonnais ne le supportent plus ?

avatar
Pimmy le 18/10/2025 à 17:44
dripoux a écrit le 18/10/2025 à 16h22

il faudrait que lyon mag et autres médias lyonnais assume leurs soutien a jlaulas un peut de courage messieurs si vous le faite pas pour votre honneur faite le pour la démocratie

Un peut ....?

avatar
Je n'y crois pas le 18/10/2025 à 17:41
leegeer a écrit le 18/10/2025 à 17h00

Et dire que nous sommes a 5 mois des élections !! et Doucet en prend plein mais alors plein la figure ..et je suis poli .Je pense qu'il va laisser sa place et se retirer .Ce type n'est pas un courageux comme tous les dogmatiques au pouvoir ...courage fuyons

Il aime trop le pouvoir. Mais surtout il vit dans un monde imaginaire, entouré de groupies, et il est incapable d'entendre les voix discordantes.

Non, il restera jusqu'au bout et emportera une bonne partie de la gauche dans son naufrage.

avatar
Tout ça pour promouvoir des vendeurs itinérants sans aucunes charges le 18/10/2025 à 17:32

Sur Lyon de la restauration fixe il y en a, qu'ils aillent se poser dans les trous perdus d'où ils sont issus.

Grégory Doucet importe tout et n'importe quoi sur Lyon...

