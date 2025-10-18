"Un doigt d'honneur, un bon gros fuck" : les restaurateurs furieux contre Grégory Doucet à cause de la Fête des Lumières

Durant le mandat, il y a eu des épisodes de tension comme celui autour de la vidéosurveillance ou des terrasses, et puis des rabibochages médiatisés comme à la rentrée.
Mais la relation semble avoir pris fin brutalement cette semaine avec le divorce réclamé par les professionnels. Le tort de Grégory Doucet ? Avoir prévu et maintenu un food court sur la place Bellecour durant la Fête des Lumières en décembre prochain.
Outre un communiqué cinglant, l'UMIH peut aussi compter sur ses membres éminents pour tailler un costard aux écologistes.
"Doit-on en déduire qu'il faut penser le changement ?"
A l'instar de Geoffrey Clavel, vice-président du syndicat. "Proposer des stands de restauration sur la plus grande place d'Europe, à 136 euros les 4 jours - électricité incluse et communication à profusion, pendant les 4 jours de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon, ce n'est pas de la concurrence déloyale. C'est un doigt d'honneur. Oui, c'est un bon gros fuck à tous les exploitants de restaurant, de café, de bar, de coffee shop et de brasserie de la Presqu'île, qui ont acheté des fonds de commerce au prix fort, qui paient des loyers élevés et des droits de terrasse toute l'année pour profiter, légitimement, une fois dans l'année de cet évènement", se plaint-il sur ses réseaux sociaux.
Selon lui, Grégory Doucet ne joint pas le geste à la parole : "Les mots d'amour, c'est bien. Les preuves d'amour, c'est mieux".
Et Geoffrey Clavel de brandir la menace ultime en pleine campagne des municipales : "Notre corporation est gravement blessée, et ce, en grosse partie à cause de vos tranchées. Vous nous regardez agoniser et vous ne voulez pas changer le pansement. Doit-on en déduire qu'il faut penser le changement ?"
Le food court de la place Bellecour sera-t-il maintenu pour l'édition 2025, peut-être la dernière pour les écologistes ?
La municipalité conteste l’idée d’une concurrence déloyale : "Contrairement à ce qu’indique le communiqué de l’UMIH, le food court de la place Bellecour n’oppose pas les restaurateurs lyonnais à des acteurs extérieurs. L’espace est opéré par Café Cousu, prestataire lyonnais retenu à l’issue d’un marché public." La Ville de Lyon précise aussi que les commerçants sélectionnés étaient issus des 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements et que l’offre "complémentaire" repose sur "la provenance et la qualité des produits."
Franchement un Doudou l'écologiste avec un père ayant travaillé dans le pétrole et une mère dans le secteur bancaire ca fait tâche pour un membre du politburo.Signaler Répondre
Comme toujours avec Doucet, le problème n'est pas dans l'idée, qui théoriquement et sur le papier n'est pas si mauvaise en effet, mais dans sa mise en oeuvre qui crispe et braque les acteurs.Signaler Répondre
La mairie se perçoit comme une entité surplombante, au service de l'idéologie. Mais en réalité elle broie et brise les individus, les commerçants, les électeurs.
Pour faire du lobbying pour attirer investisseurs et décideurs pour investir et s'investir dans la région...ce que sont incapables de faire les écolos, eux avec leur orientations politiques rigides ils font fuir ou détourent les investisseurs de Lyon, pas ouvert le vert, le vert est dogmatique et sectaire.Signaler Répondre
Cette année le comble pour la fête des lumière est d'avoir un doudou l'illuminé qui n'est pas une lumière.Signaler Répondre
On va bien l’intérêt du dîner des sommets orchestré par Laurent Wauquiez.Signaler Répondre
Doucet n'est pas assez intelligent pour comprendre...Signaler Répondre
Hallucinant! Les Verts auront réussi à enlaidir Lyon et à tuer même la fête des Lumières. Ils soutiennent la mal bouffe contre la cuisine lyonnaise.Signaler Répondre
Pourquoi pas un accord avec les restaurateurs pour vendre sandwichs traditionnels, gâteaux lyonnais.. etc.. sur la Place Bellecour??
Le paternalisme ridicule de ses petits soldats chargés de propagande, heu « chargés de missions administratives », dans les services de la ville. Auprès d’agents bien plus cultivés et aguerris aux réalités quotidiennes que ces ravis-de-la-crèche recrutés par favoritisme aux frais des contribuables, avec des salaires que les fonctionnaires mettent une ou deux décennies à atteindre. Pendant ce temps, les services aux habitants sont en sous effectifs.Signaler Répondre
Doucet, même a l intérieur de son propre parti ils ne lui ont attribué aucune fonction. Ça situe le niveau de compétence dont il fait l objet chez les ecolos .Signaler Répondre
La fête des lumières et DoucetSignaler Répondre
Une contradiction évidente
Ce qui est génial avec des gens comme vous c’est votre idée de base :Signaler Répondre
La concertation n’est bonne que si la décision finale est la vôtre. Après, on vous demande d’étayer votre point de vue et vous finissez par parler chinois. On n’a jamais autant parlé de concertation que ces dernières années mais ce n’est pas assez pour vous.
Personnellement je ne suis pas en phase avec le groupe écologistes pour des raisons qui dépassent les compétences de maire ou d’agglomérations (lyon Turin, sur le nucléaire...) mais sur la ville de Lyon pas photo. Il reste moins d’un an avant que votre messieurs n’arrive au pouvoir (ce qui serait quand même un déclin assez fort pour notre ville : les grandes villes qui votent à droite en dehors de la côte d’azur ne sont pas connues pour leur dynamisme économique...). Tenez bon et évitez de raconter des choses déphasée de la réalité. Ca vous dessert et ca dessert Lyon et son agglo...
A ce rythme là, Doucet va finir derrière LFI aux municipales.Signaler Répondre
En essayant de convaincre, il fait détester l'écologie par toujours plus de monde.
Il y a tellement de monde à Lyon pour la fête des lumières que même les gens qui ont réservé sont mal reçus, en retard, sans le sourire et sont souvent déçus.Signaler Répondre
Elargir l'offre pour augmenter la capacité et ainsi essayer de répondre mieux à la forte augmentation de population me semble cohérent.
Je ne vois pas le souci.
Il ne parle de restaurant mais de food. Donc, de la m.... quoi.....Signaler Répondre
La gastronomie lyonnaise perdurera...pas le kmerSignaler Répondre
"Articles et infos à la Trump"Signaler Répondre
Jusqu'à peu, c'était Hitler ou Mussolini, mais comme ça commence à dater on a trouvé un remplaçant : Trump.
Pathétique
Vous n'êtes pas obligé d'en manger.!Signaler Répondre
… avec la place la plus prestigieuse de Lyon envahie d’odeurs âcres de merguez incontrôlées, de stands glauques de vin chaud gluant et de crêpes insipides chichement décorées d’un filet de nutella. La classe.Signaler Répondre
votre pastèques se transforme en MELON !Signaler Répondre
Avec moi on exige pas , on souhaite ou on demandeSignaler Répondre
Donc jamais été désagréable, isolent , envoyé de Vannes a personne a commencer par la famille. c est donc soit de la sainteté, soit un caractère hors normeSignaler Répondre
vu les tarifs pratiques par les restaurants non merci zéro soutiens merci DoucetSignaler Répondre
c est le principe sur les forums de discussions.Signaler Répondre
Évidement que les food trucks auront du succès ! C'est a la fois plus rapide et moins cher qu'un resto.Signaler Répondre
Mais là méthode Doucet qui consiste à imposer son point de vue et ne pas discuter avec la partie adverse est délétère.
Il a fait ça pendant 5 ans : des simulacres de concertation, des évènements de soi disant rencontre avec la population qui n'avaient rien de spontané, et au final des décisions prises sur le seul argument de l'idéologie.
Non, franchement on voit très bien ce que c'est que la méthode Doucet.
Par souci d'inclusion, nous exigeons que la viande de porc soit interdite dans cette food courtSignaler Répondre
Rester associé à un homme politique sur le déclin, c'est en porter définitivement la trace sur son CV.Signaler Répondre
Il faut savoir quitter Doucet avant que son nom ne devienne trop toxique.
Je sens que les défections vont aller crescendo du côté de la gauche !
"Qui sème le vent, récolte la tempête". C'est ce qu'il a fait.Signaler Répondre
il serait intéressant de voir qui est café cousu et ses accointances probables avec les ecolos…Signaler Répondre
Bref, j'exige que tu me vouvoies !Signaler Répondre
TutoyiezSignaler Répondre
D'un autre côté tout le monde pourra trouver à manger à un prix à peu près raisonnable, contrairement aux restaurants qui allument encore plus pour cette fête et qui ont des places très limitées.Signaler Répondre
Mais, si ce sont des food trucks bios vegans ça ne va pas le faire, merguez frites bière rapidement ça me va ;-)
Et en plus littéralement HUE à la cérémonie du festival lumière.Signaler Répondre
C’est la descente aux enfers des écolos !
Et j'apprécierais que vous ne me tutoyez pas.Signaler Répondre
Qu'il dégage cet énergumène,ras le bol de ses passes droits à gogo.2026 A LA PORTE AVEC PERTE ET FRACASSignaler Répondre
Je parlais des heures les plus sombres de l'histoire humaine en général.Signaler Répondre
Et "lapidation" était (est encore) utilisée contre les femmes adultères.
Je reste persuadée qu'on peut exprimer un rejet sans vomir tant de de haine.
Un argument, un mot bien choisi peut percuter plus fort et mettre son contradicteur à terre.
C'est vrai que les hurlements à l'AN sont d'excellents modèles.
Et vous vous étonnez ensuite que les enfants reproduisent cette violence.
L'affaire du drapeau palestinien, sa garde a vue pour détournement de fonds publics puis maintenant des sondages qui annoncent une défaite éclatante.Signaler Répondre
C'en est fini pour lui, et les restaurateurs l'ont bien compris.
Quel est le rapport de cet "évènement" avec la Fête des Lumières ? Des " food court " il y a d'autres occasions et dates dans l'année...Mais ce n'est pas la première fois que les militants écolos se moquent du monde en voulant imposer des projets à contre emploi.Signaler Répondre
ou sont les heures les plus sombres ????? on demande simplement a ce qu il ne soit pas réélu, ca n a rien mais absolument rien a voir avec les heures les plus sombres ou alors manifestement il faut que tu révises tes manuels d histoire. Si on suit ton raisonnement alors tous les partis qui se critiquent sont a tour de rôle les heures les plus sombres et toi quand tu tailles ceux que tu n apprécie pas , c est les heures les plus sombres,,,,,,, a un moment les mots et l histoire ont un sens que tu confonds allègrement.Signaler Répondre
C'est la méthode (comme souvent) avec les écolos qui pose problème aux restaurateurs, c'est simple à comprendre il me semble.Signaler Répondre
Bien vuSignaler Répondre
Tout changement provoque des réactions. Nous verrons si cet "évènement" est un succès populaire, dans le cas contraire ne pas le renouveler. C'est simple, il me semble.Signaler Répondre
Il déteste la vie démocratique. Seule l'expérience écologistes est importante pour lui.Signaler Répondre
Vous n'avez visiblement jamais eu de contact avec son administration prétentieuse, qui aime humilier les pauvres lyonnais qui daignent lui demander une autorisation, une information ou un papier.
C'est tant qu'il se tire ce type, il ne reste que le cercle des militants sectaires pour supporter ce militant sectaire.Signaler Répondre
si ça ne te plaît pas va sur un autre forum, laisse nous entre nous.Signaler Répondre
Sans défendre M.Doucet et son bilan, je trouve ce lynchage immonde, une lapidation, digne des périodes les plus sombres, révélatrice des plus bas instincts.Signaler Répondre
pour ceux qui critiquent les articles de LM..... pourquoi Venez vous les lire ?Signaler Répondre
Que vous êtes amusant à essayer de soutenir Doucet. Vous ne voyez pas qu'il est foutu, que les lyonnais ne le supportent plus ?Signaler Répondre
Un peut ....?Signaler Répondre
Il aime trop le pouvoir. Mais surtout il vit dans un monde imaginaire, entouré de groupies, et il est incapable d'entendre les voix discordantes.Signaler Répondre
Non, il restera jusqu'au bout et emportera une bonne partie de la gauche dans son naufrage.
Sur Lyon de la restauration fixe il y en a, qu'ils aillent se poser dans les trous perdus d'où ils sont issus.Signaler Répondre
Grégory Doucet importe tout et n'importe quoi sur Lyon...