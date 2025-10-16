Economie

Fête des Lumières : l'Umih claque la porte, la Ville de Lyon campe sur ses positions

L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) du Rhône rompt son partenariat avec la Fête des Lumières 2025, dénonçant un "food court géant" et un manque de place pour les acteurs locaux. La Ville, elle, assure avoir dialogué et défend son dispositif, chiffres à l’appui.

L’affrontement entre la Ville de Lyon et les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie ressurgit. L’Umih 69 a annoncé mettre fin à sa collaboration "historique" avec la municipalité pour l’édition 2025 de la Fête des Lumières, évoquant "un profond désaccord" sur "la place des acteurs économiques locaux dans cette manifestation emblématique." Le syndicat pointe en particulier les appels d’offres pour des restaurateurs de street food et la création d’un "food court géant."

Pour les professionnels, cette orientation dénature l’esprit de l’événement : "La Fête des Lumières est un symbole de l’identité lyonnaise et une vitrine internationale du savoir-faire, de la créativité et de l’accueil qui font la renommée de notre ville," souligne l’Umih. Selon eux : "Cette initiative, au cœur du périmètre de la Fête, détourne une partie de la fréquentation et de la consommation des établissements qui, eux, vivent et investissent ici toute l’année ; d’autant plus dans un contexte difficile, marqué par de longs mois de travaux et la mise en place de la ZTL sur le secteur."

Le syndicat réclame la suppression de ce "food court géant" et affirme que les structures éphémères "profitent d’une visibilité exceptionnelle, sans les mêmes obligations ni la même contribution au territoire." Estimant que le dialogue est rompu, l’Umih se "met en retrait" pour 2025.

Face à ces accusations, la Ville de Lyon dit "regretter la décision de l’UMIH du Rhône de rompre unilatéralement son partenariat," assurant avoir "entretenu des échanges réguliers" et "formulé plusieurs propositions." Elle affirme même avoir proposé à l’Umih “d’explorer pour 2026, la possibilité de participer à l’organisation du food court afin de renforcer la représentation des professionnels du secteur”.

"La fréquentation ne veut plus rien dire"

La municipalité conteste l’idée d’une concurrence déloyale : "Contrairement à ce qu’indique le communiqué de l’UMIH, le food court de la place Bellecour n’oppose pas les restaurateurs lyonnais à des acteurs extérieurs. L’espace est opéré par Café Cousu, prestataire lyonnais retenu à l’issue d’un marché public." La municipalité précise que les commerçants sélectionnés étaient issus des 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements et que l’offre "complémentaire" repose sur "la provenance et la qualité des produits."

La Ville rappelle également qu’elle "agit aux côtés des services de l’État pour lutter avec fermeté contre la vente ambulante illégale" et met en avant les retombées économiques : "+25 % de fréquentation au Pavillon de l’Office de Tourisme en 2024, +73 % de ventes de Lyon City Cards, 76,8 % de taux d’occupation hôtelière." Elle assure que "les professionnels du CHR (cafés, hôtels et restaurants, ndlr) demeurent les premiers bénéficiaires" de cet afflux.

Mais pour Thierry Fontaine, président de l’Umih Rhône, ces chiffres ne reflètent pas la réalité du terrain. Il affirmait récemment à LyonMag : "Sur juin, juillet et août on est quand même bien en dessous." Selon lui,"on accuse une baisse qui va de -15 % pour les hôtels à -30 % pour les restaurants du centre de Lyon." Concernant plus précisément les hôtels, "si la fréquentation semble tenir, c’est le chiffre d’affaires qui s’effondre. Aujourd’hui la fréquentation ne veut plus rien dire, si vous êtes obligé de baisser de 50 % les prix de vos chambres pour remplir… C’est le RevPAR qui compte, et la baisse est bien là."

Jeff de Lyon le 17/10/2025 à 13:51
Pas la même lecture a écrit le 17/10/2025 à 12h47

Il n’y a pas d’opposition entre tradition et populaire dans le commentaire. Ni de parler pour tout le monde. Il dit « beaucoup », « peu nombreux » etc. Les restaurateurs voient Lyon comme une vitrine mais ça c’est leur vision. Pas celle des Lyonnais lambda ou catholiques. Son commentaire est rassembleur au contraire. Bref, je ne sais pas si vous êtes restaurateur mais la Fête des Lumières ne vous appartient pas plus qu’aux élus verts qui sont complètement hors sol. J’irai au restaurant un autre soir, avec plaisir, parce que le 8 décembre c’est trop surpeuplé pour passer un bon moment avec ma famille.

Il y des termes comme " dénaturé " qui infime vos arguments sur l'absence d'opposition , de plus j'emploie "je" et non "nous" pour éviter de faire des généralités, généralités comme vous faites en parlant des restaurateurs.
De toute manière le sujet c'est l'attitude des militants écolos face à l'umih, attitude habituelle de rigidité avec des militants intransigeants qui campent sur leur position.

Quantité / qualité le 17/10/2025 à 13:19
Pas la même lecture a écrit le 17/10/2025 à 12h47

Il n’y a pas d’opposition entre tradition et populaire dans le commentaire. Ni de parler pour tout le monde. Il dit « beaucoup », « peu nombreux » etc. Les restaurateurs voient Lyon comme une vitrine mais ça c’est leur vision. Pas celle des Lyonnais lambda ou catholiques. Son commentaire est rassembleur au contraire. Bref, je ne sais pas si vous êtes restaurateur mais la Fête des Lumières ne vous appartient pas plus qu’aux élus verts qui sont complètement hors sol. J’irai au restaurant un autre soir, avec plaisir, parce que le 8 décembre c’est trop surpeuplé pour passer un bon moment avec ma famille.

En fait, et l’Umih et les politiques s’en fichent de comment les habitants passent le 8 déc. C’est pas le foodcourt qui dénature la fête. Tant qu’on leur fait pas concurrence, les commerçants s’en foutent du tourisme de masse… Ou plutôt ils sont sûrement 100% pour !

Pas la même lecture le 17/10/2025 à 12:47
Jeff de Lyon a écrit le 17/10/2025 à 10h25

Le sujet c'est le projet des écolos et leur façon de l'imposer qui fait réagir l'Umih...
Pour le reste rien n'oppose fêtes traditionnelles et évènements populaires, ce sont deux choses différentes qui peuvent cohabiter ou exister en parallèle....comme par exemple Noël qui pour certain est un moment d'achats/fête commerciale pour d'autre la messe de minuit, pour d'autres les deux car pour eux l'un n'empêche pas l'autre, chacun sa vision des choses...
Quoi qu'il en soit, de mon coté je ne me "terre" pas chez moi pendant la période de 8 décembre (vous pourrez noter que j'emploie "je" et non "nous" car je ne parle pas au nom des autres), je ne fais pas de généralité et encore moins d'opposer les choses de façon binaire car ce qui nous sert d'élus depuis 2020 le font déjà bien assez (là j'emploie "nous" car nous sommes en tant que lyonnais tous concernés par les choix des militants écolos depuis 2020).

Il n’y a pas d’opposition entre tradition et populaire dans le commentaire. Ni de parler pour tout le monde. Il dit « beaucoup », « peu nombreux » etc. Les restaurateurs voient Lyon comme une vitrine mais ça c’est leur vision. Pas celle des Lyonnais lambda ou catholiques. Son commentaire est rassembleur au contraire. Bref, je ne sais pas si vous êtes restaurateur mais la Fête des Lumières ne vous appartient pas plus qu’aux élus verts qui sont complètement hors sol. J’irai au restaurant un autre soir, avec plaisir, parce que le 8 décembre c’est trop surpeuplé pour passer un bon moment avec ma famille.

Jeff de Lyon le 17/10/2025 à 10:25
Grégory Collomb & Gérard Doucet a écrit le 17/10/2025 à 09h16

C’est G. Collomb qui a dénaturé la fête populaire, aux origines religieuses (tout comme Noël est fêté par les non croyants) et plus encore saisonnières. Précisément, il en a fait une… « vitrine ». Le 8/12, la ville est n’est plus qu’une immense vitrine et nous sommes priés d’arrêter de vivre.

Doucet n’est pas à une contradiction près avec son poncho et son tourisme de masse. Il ne connaît rien au patrimoine populaire de cette ville au-delà des opinions politiques. La fête populaire nous réunissait tous, justement. À présent, pour beaucoup, nous nous terrons chez nous le 8 décembre. Hormis les catholiques pratiquants qui font leur traditionnelle montée aux flambeaux. J’imagine qu’il doit se trouver des abrutis pour les prendre en photo comme au zoo.

Ces 10 dernières années nous avons été très peu nombreux à illuminer nos fenêtres car si cette « fête » envoie du lourd visuellement, elle a totalement perdu son sens et ses valeurs. C’est le délire des grandeurs façon Las Vegas versus l’humilité des luminions.

Nous ne voulons pas valider cette usurpation. Nous ne sommes pas là pour distraire les touristes. Nous ne sommes pas actionnaires de Ryan Air, ni de AirBnB.

Le sujet c'est le projet des écolos et leur façon de l'imposer qui fait réagir l'Umih...
Pour le reste rien n'oppose fêtes traditionnelles et évènements populaires, ce sont deux choses différentes qui peuvent cohabiter ou exister en parallèle....comme par exemple Noël qui pour certain est un moment d'achats/fête commerciale pour d'autre la messe de minuit, pour d'autres les deux car pour eux l'un n'empêche pas l'autre, chacun sa vision des choses...
Quoi qu'il en soit, de mon coté je ne me "terre" pas chez moi pendant la période de 8 décembre (vous pourrez noter que j'emploie "je" et non "nous" car je ne parle pas au nom des autres), je ne fais pas de généralité et encore moins d'opposer les choses de façon binaire car ce qui nous sert d'élus depuis 2020 le font déjà bien assez (là j'emploie "nous" car nous sommes en tant que lyonnais tous concernés par les choix des militants écolos depuis 2020).

Grégory Collomb & Gérard Doucet le 17/10/2025 à 09:16
Jeff de Lyon a écrit le 16/10/2025 à 11h25

Vous ne connaissez pas le dossier, cela fait des mois que la décision des écolos de mettre en place un "food court géant" pour concurrencer les restaurants lyonnais fait régir les professionnels, c'est suite à la rigidité, le mépris et le sectarisme de écolos que l'Umih en arrive à cette décision. De plus comme ils le disent : l'orientation que veulent imposer les écolos dénature l’esprit de l’événement : "La Fête des Lumières est un symbole de l’identité lyonnaise et une vitrine internationale du savoir-faire, de la créativité et de l’accueil qui font la renommée de Lyon".

C’est G. Collomb qui a dénaturé la fête populaire, aux origines religieuses (tout comme Noël est fêté par les non croyants) et plus encore saisonnières. Précisément, il en a fait une… « vitrine ». Le 8/12, la ville est n’est plus qu’une immense vitrine et nous sommes priés d’arrêter de vivre.

Doucet n’est pas à une contradiction près avec son poncho et son tourisme de masse. Il ne connaît rien au patrimoine populaire de cette ville au-delà des opinions politiques. La fête populaire nous réunissait tous, justement. À présent, pour beaucoup, nous nous terrons chez nous le 8 décembre. Hormis les catholiques pratiquants qui font leur traditionnelle montée aux flambeaux. J’imagine qu’il doit se trouver des abrutis pour les prendre en photo comme au zoo.

Ces 10 dernières années nous avons été très peu nombreux à illuminer nos fenêtres car si cette « fête » envoie du lourd visuellement, elle a totalement perdu son sens et ses valeurs. C’est le délire des grandeurs façon Las Vegas versus l’humilité des luminions.

Nous ne voulons pas valider cette usurpation. Nous ne sommes pas là pour distraire les touristes. Nous ne sommes pas actionnaires de Ryan Air, ni de AirBnB.

Jeff de Lyon le 17/10/2025 à 08:39
dripoux a écrit le 17/10/2025 à 01h17

n'importe quoi les gens choisi sont tous des professionnels de la restauration et sont tous établis à lyon

Ce qui est du n'importe quoi, c'est de ne pas voir le problème en face, comme les militants écolos qui servent d'élus, étonnant....
Pour quelle raison l’Umih refuse le projet imposé par les écolos ? Pourquoi l’Umih claque la porte ?

dripoux le 17/10/2025 à 01:20
Auxas a écrit le 16/10/2025 à 10h40

Une belle decision politique, aulas derrière ça ? Coincidence je ne crois pas

c'est tout a fait ça ne pas oublié qu'il a Marguin président des toques blanches dans sont équipe

dripoux le 17/10/2025 à 01:17
Jeff de Lyon a écrit le 16/10/2025 à 15h49

C'est quoi ce "tu" ?
Vous avec mal lu mon commentaire relisez et intégrez que c'est une concurrence aux restaurateurs lyonnais, c'est la raison pour laquelle l'Umih claque la porte.

n'importe quoi les gens choisi sont tous des professionnels de la restauration et sont tous établis à lyon

Doucet déteste la fête des lumières le 16/10/2025 à 21:51

C'est un évènement polluant, puisque des milliers de touristes viennent en avion.

Si ça ne tenait qu'à lui, il supprimerait ce type de festivités...

Correctif le 16/10/2025 à 21:48
Homa a écrit le 16/10/2025 à 13h10

on a bien compris que vous préférez les kebabs à l’hygiène plus que douteuse…

Pas "douteuse", mais carrément dégueu. mais bon, c'est le troll de service LFI, alors...

c'est un parti pris le 16/10/2025 à 17:36

Quand on veut aller au resto, c'est bizarre c'est toujours complet 🤔
Le représentant des commerçants est-il bien objectif ? Ne voudrait il pas orienter un débat qui ne dit pas son nom 🤔 Ça semble un peu politisé !

arko le 16/10/2025 à 16:58

plus personne ne ces élus ils font du mal à Lyon et toute la France vivement qu'ils dégagent et pour toujours

Jeff de Lyon le 16/10/2025 à 15:49
Dripoux a écrit le 16/10/2025 à 13h06

tu as sûrement mal lu l'article tout les professionnels choisi sont de Lyon

C'est quoi ce "tu" ?
Vous avec mal lu mon commentaire relisez et intégrez que c'est une concurrence aux restaurateurs lyonnais, c'est la raison pour laquelle l'Umih claque la porte.

tout a fait le 16/10/2025 à 15:25
De toutes manières, a écrit le 16/10/2025 à 11h18

à l’image d’autres fêtes chrétiennes, le 8 décembre a perdu son sens original pour une fête bassement commerciale.

Doudou doit être nostalgique de la Foire du Trône ...

Cassou38 le 16/10/2025 à 14:53
mamipouzo a écrit le 16/10/2025 à 10h24

Décidément, les écolos n'acceptent pas la contradiction et ont réponse à tout, même dans le déni

Vous avez tout dit !

L'aube blanche le 16/10/2025 à 14:50
phil 60 a écrit le 16/10/2025 à 14h07

l UMIH devrait menacer la mairie de Lyon de fermer tous ces établissements hôtels , bars et restaurants pendant la fête des lumières. on vera comment doucet fera venir ses tourists

pour information Doucet n'en a rien à faire.

Général Salan le 16/10/2025 à 14:49

ça sent la posture politique. Plus personne ne veut de Doucet et de sa clique. A 6 mois des élections beaucoup de gens et d'entreprises vont prendre leurs distances avec lui,ce mec pue la future défaite.

C'est sûr le 16/10/2025 à 14:43
Une seule chose est sure a écrit le 16/10/2025 à 13h37

c'est que Bruno Bobard et Grégory Pastèque ne sont pas des lumières , plutôt des mauvais génies sortis d'une boite à compost

Que pour des illuminés ils ont pas la lumière (à tous les étages)

Général Salan le 16/10/2025 à 14:22

A force de pisser sur les pompes des lyonnais Doucet finit pas recevoir des éclaboussures.

phil 60 le 16/10/2025 à 14:07

l UMIH devrait menacer la mairie de Lyon de fermer tous ces établissements hôtels , bars et restaurants pendant la fête des lumières. on vera comment doucet fera venir ses tourists

Les écolos ne savent pas travailler avec les autres sans les facher le 16/10/2025 à 13:39

Et pourtant, dans une ville apaisée, il faudrait savoir parler au gens sans qu'ils se sentent agressés ou incompris

qqqq le 16/10/2025 à 13:38

Oh, si on peut plus multiplier nos tarifs par 4 ou 5, où allons!

SuperTonton le 16/10/2025 à 13:37

Les restaurateurs veulent continuer à nous enfler avec leurs "menu fêtes des lumières" hors de prix.

La mairie a raison d'installer un food court.

Une seule chose est sure le 16/10/2025 à 13:37
Captain a écrit le 16/10/2025 à 12h46

Doucet et Bernard ont-ils montré leurs limites et sont-ils compétents pour ce genre d’événement festif ?

c'est que Bruno Bobard et Grégory Pastèque ne sont pas des lumières , plutôt des mauvais génies sortis d'une boite à compost

Écolos le 16/10/2025 à 13:36

Les soutiens de EELV doivent se compter sur les doigts de la main...

Homa le 16/10/2025 à 13:10
LFI 69 a écrit le 16/10/2025 à 12h48

Les restaurateurs ont pris la grosse tête.
Les pouvoirs publics ne cessent de leur accorder des avantages (réduction de la TVA qui a servi essentiellement aux profits des gérants) et des passe droits (combien de sans papiers qu'ils refusent d'aider pour leur régularisation dans les cuisines ?).
Il faut qu'ils redescendent sur terre.

on a bien compris que vous préférez les kebabs à l’hygiène plus que douteuse…

Dripoux le 16/10/2025 à 13:06
Jeff de Lyon a écrit le 16/10/2025 à 11h25

Vous ne connaissez pas le dossier, cela fait des mois que la décision des écolos de mettre en place un "food court géant" pour concurrencer les restaurants lyonnais fait régir les professionnels, c'est suite à la rigidité, le mépris et le sectarisme de écolos que l'Umih en arrive à cette décision. De plus comme ils le disent : l'orientation que veulent imposer les écolos dénature l’esprit de l’événement : "La Fête des Lumières est un symbole de l’identité lyonnaise et une vitrine internationale du savoir-faire, de la créativité et de l’accueil qui font la renommée de Lyon".

tu as sûrement mal lu l'article tout les professionnels choisi sont de Lyon

LFI 69 le 16/10/2025 à 12:48

Les restaurateurs ont pris la grosse tête.
Les pouvoirs publics ne cessent de leur accorder des avantages (réduction de la TVA qui a servi essentiellement aux profits des gérants) et des passe droits (combien de sans papiers qu'ils refusent d'aider pour leur régularisation dans les cuisines ?).
Il faut qu'ils redescendent sur terre.

Captain le 16/10/2025 à 12:46

Doucet et Bernard ont-ils montré leurs limites et sont-ils compétents pour ce genre d’événement festif ?

Militant avant d'être maire de Lyon le 16/10/2025 à 12:45
que dire de plus a écrit le 16/10/2025 à 11h04

doucet veut la mort de Lyon avec ces commerçants...il enfonce le clou avant d'être éjecté. Meme si Aulas peut déranger il faut voter contre doucet absolument
C'est le fossoyeur de Lyon

Doucet veut que "Lyon ne soit plus un poids pour la planète " alors avec un maire pareil....tout le monde voit (à part ses adeptes) que c'est avant tout un militant écolo pas un véritable maire de Lyon.

Tout simplement le 16/10/2025 à 12:36
Retour sur Terre a écrit le 16/10/2025 à 11h05

En lisant cet article, on se demande qui aurait l'idée saugrenue d'aller dîner pendant la fête des lumières dans la zone festive justement, ou pire encore dans un food court.
C'est quoi le plan : barquette tiédasse à 20 € et bousculades avec renversement de bière éventée ?

Les banlieusards qui viennent en voiture pour le 8 decembre.
Et la biere est fraiche.

Les Ecologistes trouvent encore et toujours le moyen de dézinguer le commerce lyonnais... le 16/10/2025 à 12:34

Ici la restauration.

En faisant toujours plus la part belle aux "saltimbanques" de la street food en fourgons qui viennent d'ailleurs pour s'en mettre plein les poches sans autres frais fixes que leur véhicules polluants aménagés à moindre coût...

Virons ces Ecologistes, c'est plus possible de mésestimer et de détruire ainsi ce qui fait LYON.

Jay le 16/10/2025 à 12:25

Une énièmes illustration du sectarisme et des méthodes calamiteuses et destructrices des khmers verts.
Ces personnes detestent Lyon et les lyonnais

HardRockeuse le 16/10/2025 à 12:18

Décidément, et un faux pas de plus.
Pour notre ville, il faut un lyonnais, certainement pas un parisien

Gloubi le 16/10/2025 à 12:00

Qui va se rrestaurer dans le Food court ?
On en profite pour aller se réchauffer dans un bouchon ou autre...mais assis au chaud!

Vive la Gonette ! le 16/10/2025 à 11:48

C’est logique !!!!
Ils n’aiment pas le commerce !!!

Jeff de Lyon le 16/10/2025 à 11:25
Auxas a écrit le 16/10/2025 à 10h40

Une belle decision politique, aulas derrière ça ? Coincidence je ne crois pas

Vous ne connaissez pas le dossier, cela fait des mois que la décision des écolos de mettre en place un "food court géant" pour concurrencer les restaurants lyonnais fait régir les professionnels, c'est suite à la rigidité, le mépris et le sectarisme de écolos que l'Umih en arrive à cette décision. De plus comme ils le disent : l'orientation que veulent imposer les écolos dénature l’esprit de l’événement : "La Fête des Lumières est un symbole de l’identité lyonnaise et une vitrine internationale du savoir-faire, de la créativité et de l’accueil qui font la renommée de Lyon".

De toutes manières, le 16/10/2025 à 11:18

à l’image d’autres fêtes chrétiennes, le 8 décembre a perdu son sens original pour une fête bassement commerciale.

mirou69 le 16/10/2025 à 11:10

« Explorer pour 2026 »…. on croit rêver d’autant que les escrolos auront été virés avant !

Retour sur Terre le 16/10/2025 à 11:05

En lisant cet article, on se demande qui aurait l'idée saugrenue d'aller dîner pendant la fête des lumières dans la zone festive justement, ou pire encore dans un food court.
C'est quoi le plan : barquette tiédasse à 20 € et bousculades avec renversement de bière éventée ?

que dire de plus le 16/10/2025 à 11:04

doucet veut la mort de Lyon avec ces commerçants...il enfonce le clou avant d'être éjecté. Meme si Aulas peut déranger il faut voter contre doucet absolument
C'est le fossoyeur de Lyon

Ex Précisions le 16/10/2025 à 10:58

Dès l'année prochaine on pourra revoir la patrouille de France, le Tour de France (en 2027) et on pourra faire revenir tous ceux qui claquent les portes depuis quelques années ;-)

Auxas le 16/10/2025 à 10:40

Une belle decision politique, aulas derrière ça ? Coincidence je ne crois pas

Traveler le 16/10/2025 à 10:37

ils ont raison
à bas les verts!!!!

GLOUGLOU 1ER le 16/10/2025 à 10:28

A croire que les verts veulent détruire la ville en vue de leur futur débandage.

mamipouzo le 16/10/2025 à 10:24

Décidément, les écolos n'acceptent pas la contradiction et ont réponse à tout, même dans le déni

