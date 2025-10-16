Fête des Lumières : l’Umih claque la porte, la Ville de Lyon campe sur ses positions

L’affrontement entre la Ville de Lyon et les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie ressurgit. L’Umih 69 a annoncé mettre fin à sa collaboration "historique" avec la municipalité pour l’édition 2025 de la Fête des Lumières, évoquant "un profond désaccord" sur "la place des acteurs économiques locaux dans cette manifestation emblématique." Le syndicat pointe en particulier les appels d’offres pour des restaurateurs de street food et la création d’un "food court géant."
Pour les professionnels, cette orientation dénature l’esprit de l’événement : "La Fête des Lumières est un symbole de l’identité lyonnaise et une vitrine internationale du savoir-faire, de la créativité et de l’accueil qui font la renommée de notre ville," souligne l’Umih. Selon eux : "Cette initiative, au cœur du périmètre de la Fête, détourne une partie de la fréquentation et de la consommation des établissements qui, eux, vivent et investissent ici toute l’année ; d’autant plus dans un contexte difficile, marqué par de longs mois de travaux et la mise en place de la ZTL sur le secteur."
Le syndicat réclame la suppression de ce "food court géant" et affirme que les structures éphémères "profitent d’une visibilité exceptionnelle, sans les mêmes obligations ni la même contribution au territoire." Estimant que le dialogue est rompu, l’Umih se "met en retrait" pour 2025.
Face à ces accusations, la Ville de Lyon dit "regretter la décision de l’UMIH du Rhône de rompre unilatéralement son partenariat," assurant avoir "entretenu des échanges réguliers" et "formulé plusieurs propositions." Elle affirme même avoir proposé à l’Umih “d’explorer pour 2026, la possibilité de participer à l’organisation du food court afin de renforcer la représentation des professionnels du secteur”.
"La fréquentation ne veut plus rien dire"
La municipalité conteste l’idée d’une concurrence déloyale : "Contrairement à ce qu’indique le communiqué de l’UMIH, le food court de la place Bellecour n’oppose pas les restaurateurs lyonnais à des acteurs extérieurs. L’espace est opéré par Café Cousu, prestataire lyonnais retenu à l’issue d’un marché public." La municipalité précise que les commerçants sélectionnés étaient issus des 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements et que l’offre "complémentaire" repose sur "la provenance et la qualité des produits."
La Ville rappelle également qu’elle "agit aux côtés des services de l’État pour lutter avec fermeté contre la vente ambulante illégale" et met en avant les retombées économiques : "+25 % de fréquentation au Pavillon de l’Office de Tourisme en 2024, +73 % de ventes de Lyon City Cards, 76,8 % de taux d’occupation hôtelière." Elle assure que "les professionnels du CHR (cafés, hôtels et restaurants, ndlr) demeurent les premiers bénéficiaires" de cet afflux.
Mais pour Thierry Fontaine, président de l’Umih Rhône, ces chiffres ne reflètent pas la réalité du terrain. Il affirmait récemment à LyonMag : "Sur juin, juillet et août on est quand même bien en dessous." Selon lui,"on accuse une baisse qui va de -15 % pour les hôtels à -30 % pour les restaurants du centre de Lyon." Concernant plus précisément les hôtels, "si la fréquentation semble tenir, c’est le chiffre d’affaires qui s’effondre. Aujourd’hui la fréquentation ne veut plus rien dire, si vous êtes obligé de baisser de 50 % les prix de vos chambres pour remplir… C’est le RevPAR qui compte, et la baisse est bien là."
Il y des termes comme " dénaturé " qui infime vos arguments sur l'absence d'opposition , de plus j'emploie "je" et non "nous" pour éviter de faire des généralités, généralités comme vous faites en parlant des restaurateurs.Signaler Répondre
De toute manière le sujet c'est l'attitude des militants écolos face à l'umih, attitude habituelle de rigidité avec des militants intransigeants qui campent sur leur position.
En fait, et l’Umih et les politiques s’en fichent de comment les habitants passent le 8 déc. C’est pas le foodcourt qui dénature la fête. Tant qu’on leur fait pas concurrence, les commerçants s’en foutent du tourisme de masse… Ou plutôt ils sont sûrement 100% pour !Signaler Répondre
Il n’y a pas d’opposition entre tradition et populaire dans le commentaire. Ni de parler pour tout le monde. Il dit « beaucoup », « peu nombreux » etc. Les restaurateurs voient Lyon comme une vitrine mais ça c’est leur vision. Pas celle des Lyonnais lambda ou catholiques. Son commentaire est rassembleur au contraire. Bref, je ne sais pas si vous êtes restaurateur mais la Fête des Lumières ne vous appartient pas plus qu’aux élus verts qui sont complètement hors sol. J’irai au restaurant un autre soir, avec plaisir, parce que le 8 décembre c’est trop surpeuplé pour passer un bon moment avec ma famille.Signaler Répondre
Le sujet c'est le projet des écolos et leur façon de l'imposer qui fait réagir l'Umih...Signaler Répondre
Pour le reste rien n'oppose fêtes traditionnelles et évènements populaires, ce sont deux choses différentes qui peuvent cohabiter ou exister en parallèle....comme par exemple Noël qui pour certain est un moment d'achats/fête commerciale pour d'autre la messe de minuit, pour d'autres les deux car pour eux l'un n'empêche pas l'autre, chacun sa vision des choses...
Quoi qu'il en soit, de mon coté je ne me "terre" pas chez moi pendant la période de 8 décembre (vous pourrez noter que j'emploie "je" et non "nous" car je ne parle pas au nom des autres), je ne fais pas de généralité et encore moins d'opposer les choses de façon binaire car ce qui nous sert d'élus depuis 2020 le font déjà bien assez (là j'emploie "nous" car nous sommes en tant que lyonnais tous concernés par les choix des militants écolos depuis 2020).
C’est G. Collomb qui a dénaturé la fête populaire, aux origines religieuses (tout comme Noël est fêté par les non croyants) et plus encore saisonnières. Précisément, il en a fait une… « vitrine ». Le 8/12, la ville est n’est plus qu’une immense vitrine et nous sommes priés d’arrêter de vivre.Signaler Répondre
Doucet n’est pas à une contradiction près avec son poncho et son tourisme de masse. Il ne connaît rien au patrimoine populaire de cette ville au-delà des opinions politiques. La fête populaire nous réunissait tous, justement. À présent, pour beaucoup, nous nous terrons chez nous le 8 décembre. Hormis les catholiques pratiquants qui font leur traditionnelle montée aux flambeaux. J’imagine qu’il doit se trouver des abrutis pour les prendre en photo comme au zoo.
Ces 10 dernières années nous avons été très peu nombreux à illuminer nos fenêtres car si cette « fête » envoie du lourd visuellement, elle a totalement perdu son sens et ses valeurs. C’est le délire des grandeurs façon Las Vegas versus l’humilité des luminions.
Nous ne voulons pas valider cette usurpation. Nous ne sommes pas là pour distraire les touristes. Nous ne sommes pas actionnaires de Ryan Air, ni de AirBnB.
Ce qui est du n'importe quoi, c'est de ne pas voir le problème en face, comme les militants écolos qui servent d'élus, étonnant....Signaler Répondre
Pour quelle raison l’Umih refuse le projet imposé par les écolos ? Pourquoi l’Umih claque la porte ?
c'est tout a fait ça ne pas oublié qu'il a Marguin président des toques blanches dans sont équipeSignaler Répondre
n'importe quoi les gens choisi sont tous des professionnels de la restauration et sont tous établis à lyonSignaler Répondre
C'est un évènement polluant, puisque des milliers de touristes viennent en avion.Signaler Répondre
Si ça ne tenait qu'à lui, il supprimerait ce type de festivités...
Pas "douteuse", mais carrément dégueu. mais bon, c'est le troll de service LFI, alors...Signaler Répondre
Quand on veut aller au resto, c'est bizarre c'est toujours complet 🤔Signaler Répondre
Le représentant des commerçants est-il bien objectif ? Ne voudrait il pas orienter un débat qui ne dit pas son nom 🤔 Ça semble un peu politisé !
plus personne ne ces élus ils font du mal à Lyon et toute la France vivement qu'ils dégagent et pour toujoursSignaler Répondre
C'est quoi ce "tu" ?Signaler Répondre
Vous avec mal lu mon commentaire relisez et intégrez que c'est une concurrence aux restaurateurs lyonnais, c'est la raison pour laquelle l'Umih claque la porte.
Doudou doit être nostalgique de la Foire du Trône ...Signaler Répondre
Vous avez tout dit !Signaler Répondre
pour information Doucet n'en a rien à faire.Signaler Répondre
ça sent la posture politique. Plus personne ne veut de Doucet et de sa clique. A 6 mois des élections beaucoup de gens et d'entreprises vont prendre leurs distances avec lui,ce mec pue la future défaite.Signaler Répondre
Que pour des illuminés ils ont pas la lumière (à tous les étages)Signaler Répondre
A force de pisser sur les pompes des lyonnais Doucet finit pas recevoir des éclaboussures.Signaler Répondre
l UMIH devrait menacer la mairie de Lyon de fermer tous ces établissements hôtels , bars et restaurants pendant la fête des lumières. on vera comment doucet fera venir ses touristsSignaler Répondre
Et pourtant, dans une ville apaisée, il faudrait savoir parler au gens sans qu'ils se sentent agressés ou incomprisSignaler Répondre
Oh, si on peut plus multiplier nos tarifs par 4 ou 5, où allons!Signaler Répondre
Les restaurateurs veulent continuer à nous enfler avec leurs "menu fêtes des lumières" hors de prix.Signaler Répondre
La mairie a raison d'installer un food court.
c'est que Bruno Bobard et Grégory Pastèque ne sont pas des lumières , plutôt des mauvais génies sortis d'une boite à compostSignaler Répondre
Les soutiens de EELV doivent se compter sur les doigts de la main...Signaler Répondre
on a bien compris que vous préférez les kebabs à l’hygiène plus que douteuse…Signaler Répondre
tu as sûrement mal lu l'article tout les professionnels choisi sont de LyonSignaler Répondre
Les restaurateurs ont pris la grosse tête.Signaler Répondre
Les pouvoirs publics ne cessent de leur accorder des avantages (réduction de la TVA qui a servi essentiellement aux profits des gérants) et des passe droits (combien de sans papiers qu'ils refusent d'aider pour leur régularisation dans les cuisines ?).
Il faut qu'ils redescendent sur terre.
Doucet et Bernard ont-ils montré leurs limites et sont-ils compétents pour ce genre d’événement festif ?Signaler Répondre
Doucet veut que "Lyon ne soit plus un poids pour la planète " alors avec un maire pareil....tout le monde voit (à part ses adeptes) que c'est avant tout un militant écolo pas un véritable maire de Lyon.Signaler Répondre
Les banlieusards qui viennent en voiture pour le 8 decembre.Signaler Répondre
Et la biere est fraiche.
Ici la restauration.Signaler Répondre
En faisant toujours plus la part belle aux "saltimbanques" de la street food en fourgons qui viennent d'ailleurs pour s'en mettre plein les poches sans autres frais fixes que leur véhicules polluants aménagés à moindre coût...
Virons ces Ecologistes, c'est plus possible de mésestimer et de détruire ainsi ce qui fait LYON.
Une énièmes illustration du sectarisme et des méthodes calamiteuses et destructrices des khmers verts.Signaler Répondre
Ces personnes detestent Lyon et les lyonnais
Décidément, et un faux pas de plus.Signaler Répondre
Pour notre ville, il faut un lyonnais, certainement pas un parisien
Qui va se rrestaurer dans le Food court ?Signaler Répondre
On en profite pour aller se réchauffer dans un bouchon ou autre...mais assis au chaud!
C’est logique !!!!Signaler Répondre
Ils n’aiment pas le commerce !!!
Vous ne connaissez pas le dossier, cela fait des mois que la décision des écolos de mettre en place un "food court géant" pour concurrencer les restaurants lyonnais fait régir les professionnels, c'est suite à la rigidité, le mépris et le sectarisme de écolos que l'Umih en arrive à cette décision. De plus comme ils le disent : l'orientation que veulent imposer les écolos dénature l’esprit de l’événement : "La Fête des Lumières est un symbole de l’identité lyonnaise et une vitrine internationale du savoir-faire, de la créativité et de l’accueil qui font la renommée de Lyon".Signaler Répondre
à l’image d’autres fêtes chrétiennes, le 8 décembre a perdu son sens original pour une fête bassement commerciale.Signaler Répondre
« Explorer pour 2026 »…. on croit rêver d’autant que les escrolos auront été virés avant !Signaler Répondre
En lisant cet article, on se demande qui aurait l'idée saugrenue d'aller dîner pendant la fête des lumières dans la zone festive justement, ou pire encore dans un food court.Signaler Répondre
C'est quoi le plan : barquette tiédasse à 20 € et bousculades avec renversement de bière éventée ?
doucet veut la mort de Lyon avec ces commerçants...il enfonce le clou avant d'être éjecté. Meme si Aulas peut déranger il faut voter contre doucet absolumentSignaler Répondre
C'est le fossoyeur de Lyon
Dès l'année prochaine on pourra revoir la patrouille de France, le Tour de France (en 2027) et on pourra faire revenir tous ceux qui claquent les portes depuis quelques années ;-)Signaler Répondre
Une belle decision politique, aulas derrière ça ? Coincidence je ne crois pasSignaler Répondre
ils ont raisonSignaler Répondre
à bas les verts!!!!
A croire que les verts veulent détruire la ville en vue de leur futur débandage.Signaler Répondre
Décidément, les écolos n'acceptent pas la contradiction et ont réponse à tout, même dans le déniSignaler Répondre