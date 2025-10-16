Fête des Lumières : l’Umih claque la porte, la Ville de Lyon campe sur ses positions

L’affrontement entre la Ville de Lyon et les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie ressurgit. L’Umih 69 a annoncé mettre fin à sa collaboration "historique" avec la municipalité pour l’édition 2025 de la Fête des Lumières, évoquant "un profond désaccord" sur "la place des acteurs économiques locaux dans cette manifestation emblématique." Le syndicat pointe en particulier les appels d’offres pour des restaurateurs de street food et la création d’un "food court géant."

Pour les professionnels, cette orientation dénature l’esprit de l’événement : "La Fête des Lumières est un symbole de l’identité lyonnaise et une vitrine internationale du savoir-faire, de la créativité et de l’accueil qui font la renommée de notre ville," souligne l’Umih. Selon eux : "Cette initiative, au cœur du périmètre de la Fête, détourne une partie de la fréquentation et de la consommation des établissements qui, eux, vivent et investissent ici toute l’année ; d’autant plus dans un contexte difficile, marqué par de longs mois de travaux et la mise en place de la ZTL sur le secteur."

Le syndicat réclame la suppression de ce "food court géant" et affirme que les structures éphémères "profitent d’une visibilité exceptionnelle, sans les mêmes obligations ni la même contribution au territoire." Estimant que le dialogue est rompu, l’Umih se "met en retrait" pour 2025.

Face à ces accusations, la Ville de Lyon dit "regretter la décision de l’UMIH du Rhône de rompre unilatéralement son partenariat," assurant avoir "entretenu des échanges réguliers" et "formulé plusieurs propositions." Elle affirme même avoir proposé à l’Umih “d’explorer pour 2026, la possibilité de participer à l’organisation du food court afin de renforcer la représentation des professionnels du secteur”.

"La fréquentation ne veut plus rien dire"

La municipalité conteste l’idée d’une concurrence déloyale : "Contrairement à ce qu’indique le communiqué de l’UMIH, le food court de la place Bellecour n’oppose pas les restaurateurs lyonnais à des acteurs extérieurs. L’espace est opéré par Café Cousu, prestataire lyonnais retenu à l’issue d’un marché public." La municipalité précise que les commerçants sélectionnés étaient issus des 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements et que l’offre "complémentaire" repose sur "la provenance et la qualité des produits."

La Ville rappelle également qu’elle "agit aux côtés des services de l’État pour lutter avec fermeté contre la vente ambulante illégale" et met en avant les retombées économiques : "+25 % de fréquentation au Pavillon de l’Office de Tourisme en 2024, +73 % de ventes de Lyon City Cards, 76,8 % de taux d’occupation hôtelière." Elle assure que "les professionnels du CHR (cafés, hôtels et restaurants, ndlr) demeurent les premiers bénéficiaires" de cet afflux.

Mais pour Thierry Fontaine, président de l’Umih Rhône, ces chiffres ne reflètent pas la réalité du terrain. Il affirmait récemment à LyonMag : "Sur juin, juillet et août on est quand même bien en dessous." Selon lui,"on accuse une baisse qui va de -15 % pour les hôtels à -30 % pour les restaurants du centre de Lyon." Concernant plus précisément les hôtels, "si la fréquentation semble tenir, c’est le chiffre d’affaires qui s’effondre. Aujourd’hui la fréquentation ne veut plus rien dire, si vous êtes obligé de baisser de 50 % les prix de vos chambres pour remplir… C’est le RevPAR qui compte, et la baisse est bien là."