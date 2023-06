Moins tard le soir mais ouvertes de mars à novembre : ce que la Ville de Lyon change pour les terrasses

Ce mardi, "après plusieurs mois d'échanges constructifs avec les représentants des habitants et professionnels", la mairie écologiste communique les changements à venir.

La nouvelle règlementation prévoit d'aligner la saisonnalité des terrasses de restaurants et cafés sur stationnement sur celle des terrasses sur trottoirs.

Il était autrefois possible pour les établissements de demander à installer leur terrasse sur les places de stationnement voisines du 1er mai au 30 septembre. Demain, la Ville de Lyon leur permettra de le faire du 1er samedi de mars jusqu'au 1er dimanche de novembre.

Ce qui permettra selon les Verts "d'assurer plus de lisibilité et participer au dynamisme commercial des différents quartiers". Et évidemment de grignoter davantage de places de stationnement et donc la place de la voiture en ville.

Nouveauté également pour les secteurs Vieux-Lyon, Mercière et rue des Marronniers : les professionnels pourront installer leurs terrasses dès 10h au lieu de 11h, tout en assurant le passage des véhicules de livraison.

L'UMIH a toutefois dû faire des concessions. Ainsi, "afin d'assurer plus de tranquilité pour les riverains", les terrasses devront fermer à minuit les dimanches, lundis et mardis soir, au lieu d'une heure du matin actuellement. Le reste de la semaine demeurera inchangé. Autant dire que les établissements s'en sortent plutôt bien.

"Pour garantir un respect du règlement des terrasses, la liste des sanctions encourues sera intégrée au règlement de manière graduée, afin d’être transparente et appliquée de manière plus systématique", prévient la Ville de Lyon dans un communiqué.

Une charte de l'établissement écolo

Enfin, le règlement des terrasses contiendra un cahier de recommandations de végétalisation, imposera un cheminement piéton d'a minima 1,50m, l'obligation de proposer des cendriers sur la table pour lutter contre le jet de mégots et l'interdiction de vaisselle plastique à usage unique.

L'arrêté municipal sera publié cet automne, pour une entrée en vigueur dans la foulée.

"Nous sommes à la fois très satisfaits d’arriver à la fin de cette longue concertation avec ce nouveau règlement des terrasses qui n’entache, au final, ni leur bon fonctionnement ni le travail quotidien des professionnels du secteur, mais également rassurés par la considération renouvelée de la Mairie de Lyon pour l’UMIH du Rhône et ses représentants. À force de nombreux échanges et de nombreuses rencontres ces derniers mois, nous avons été entendus. Nous continuerons d’être aux côtés des institutions pour apporter notre expertise et avancer ensemble. Ces conclusions sont un message fort pour notre secteur qui accueille avec soulagement et enthousiasme ces annonces", commente Geoffrey Clavel, président de la branche cafés et brasseries de l’UMIH du Rhône.

"L’enjeu du règlement actualisé est d’assurer un équilibre entre dynamisme commercial, tranquillité des riverains et partage de l’espace public. Ce sont ces éléments qui nous ont guidés pour aboutir aux évolutions présentées aujourd’hui", précise de son côté l'adjoint au maire de Lyon chargé des Espaces publics Valentin Lungenstrass.