Lyon : les terrasses prises d’assaut du matin au soir en centre-ville

Il y a même eu un important épisode de grêle peu avant 11h. Et pourtant, les Lyonnais se sont rués sur les terrasses enfin rouvertes dans les restaurants et les cafés.

C’est toute une agglomération qui a retrouvé le goût d’un café en extérieur, entre amis, en famille, entre collègues et même seul avec un journal ou le nez plongé dans son téléphone. Certains avaient même décidé de commander une pinte de bière avant midi. On comprend donc que l’attente, après six mois de fermeture, a été longue. Et pour les professionnels, c'est la revanche des non-essentiels.

Alors beaucoup n’ont évidemment pas été sages et le port du masque est soudainement devenu une option pour les importants groupes, souvent de jeunes, qui se sont formés, notamment l’après-midi en Presqu’île. Mais les restaurateurs avaient plutôt bien préparé leur coup, y compris pour lutter contre ces giboulées qui n’ont nullement perturbé un chiffre d’affaires qui s’annonce dantesque, et donc bienvenu ce mercredi soir.

Et que les Lyonnais se rassurent face à ces images de terrasses bondées : demain, après-demain et encore après, les terrasses resteront ouvertes. Et dès le 9 juin, les restaurants pourront ouvrir intégralement, en accueillant des clients à l’intérieur.