Christophe Cédat (Café 203) : "Certains de mes confrères se comportent comme des affamés"

Contrairement à beaucoup d'autres restaurateurs et cafetiers, Christophe Cédat attendra ce mercredi pour rouvrir son célèbre établissement du 1er arrondissement de Lyon. L'allègement du couvre-feu mais surtout la possibilité pour les établissements d'accueillir les clients en intérieur est très attendu. Le patron du Café 203 regrette toutefois d'avoir assisté à des scènes de terrasses bondées ces dernières semaines : "J'ai trouvé que certains de mes confrères se comportaient comme des affamés. (...) Notre secteur d'activité a été particulièrement aidé et protégé. (...) On pouvait ouvrir les terrasses à 50%, mais on avait un peu l'impression que c'était à 150%".

Christophe Cédat revient aussi sur sa fermeture administrative prononcée l'an dernier alors que les restaurants ne pouvaient pas accueillir de clients fin mai.

"Il a fallu prendre de la distance, s'éloigner, mettre des écrans et des masques entre nous. Pour notre métier, c'est la chose la plus dramatique. On est du lien, de la disponibilité", poursuit le fantasque gérant du Café 203.

Christophe Cédat va également lancer une idée qui pourrait bien fonctionner entre Rhône et Saône : la location de tables de pique-nique, avec deux chaises et un panier. Il espère voir ses clients "aller chercher le meilleur endroit dans sa ville. Lyon devient un parc".

