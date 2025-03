Lyon : fini l’apéro debout en terrasse, une nouvelle règle qui ne va pas plaire

Encore une mauvaise surprise pour les cafetiers et restaurateurs lyonnais. Après la fin des chauffages extérieurs et la réduction des surfaces, cette nouvelle restriction vient s’ajouter aux contraintes déjà imposées aux professionnels. Un article du règlement des terrasses, passé sous les radars jusqu’à présent, interdit purement et simplement la consommation debout. Une interdiction inscrite noir sur blanc dans un paragraphe de l’article 25 du document municipal :

“Le modèle de mobilier de type ‘bancs’ ou ‘banquettes’ est proscrit. La consommation en dehors des assises réservées aux terrasses est interdite. La consommation debout, que ce soit dans ou hors de l’emprise de la terrasse, est interdite.”

La fin des mange-debout

Une disposition que certains professionnels n’avaient pas anticipée. Si le règlement est en vigueur depuis mars 2024, il prévoit une mise en conformité au 1er janvier 2025 pour la majorité des établissements. C’est avec l’arrivée des beaux jours et l’ouverture des terrasses saisonnières que cette interdiction a été redécouverte, créant la surprise et l’exaspération.

L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) du Rhône a dû clarifier la situation auprès de ses adhérents après plusieurs interrogations. Car au-delà de la consommation debout, ce sont aussi les tables hautes type mange-debout qui sont concernées. En cas d’infraction, les sanctions prévues vont du simple avertissement à l’abrogation de l’autorisation de terrasse.