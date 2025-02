Les restaurateurs mentaient sur le "fait maison" : plus de 54% de non-conformité lors de contrôles dans le Rhône

Et pour justifier le fait de ne pas cuisiner soi-même, il faut que le plat soit bon, et si possible pas réchauffé au micro-ondes.

Or, certains restaurateurs abusent du terme "fait maison" vanté sur leurs cartes.

C'est ce que traduit le bilan des contrôles menés en 2024 dan sle Rhône par les services de l'Etat.

La préfecture annonce avoir ciblé 238 restaurants du département et de la Métropole de Lyon sur la base de leurs éléments de communication. Ceux qui vantaient leur "fait maison", leur titre de "maître restaurateur", le poids des viandes servies, les origines de ces dernières ou encore les mentions "bio" ou "circuit-court" ont eu droit à la visite d'inspecteurs.

Et sur les 238 établissements, plus de 75% n'étaient pas en conformité avec les promesses formulées aux clients.

"Pour une grande majorité, il s'agit d'anomalies mineures ou en proportion faible (un ou deux ingrédients transformés industriellement par exemple pour un établissement offrant toute une carte de plats "fait maison", ou une origine de viande bovine lituanienne indiquée comme allemande)", détaille la préfecture du Rhône. Dans le détail, ce sont 54% des 59 établissements vantant leur "fait maison" qui ont été pris en défaut.

L'ensemble de ces contrôles ont abouti à 138 avertissements, 8 amendes administratives et 39 PV.

La préfecture évoque des "situations plus préjudiciables" ayant poussé les services à procéder à trois injonctions pour contraindre les restaurateurs de modifier soit leur publicité, soit leurs modes de fabrication. Et cinq dossiers de restaurateurs bernant leurs clients ont été transmis à la justice.