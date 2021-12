Deuxième soirée de la Fête des Lumières à Lyon : 5 mises en demeure de bars ou restaurants, une fermeture administrative

Pour la deuxième soirée de la Fête des Lumières à Lyon, durant laquelle les visiteurs étaient plus nombreux, aucun incident majeur n’a été relevé se félicite la préfecture du Rhône.

Comme promis par le représentant de l’état dans le Rhône, de nouveaux contrôles de police ont été menés pour vérifier le respect des mesures instaurées, notamment le port du masque obligatoire, et les interdictions de vente ambulante, de vente sur les pas-de-porte et de boire et se restaurer sur la voie publique.

Ce jeudi, les opérations de police ont donné lieu à cinq mises en demeure de fermeture administrative de bars et restaurants, la fermeture administrative d’un restaurant et une verbalisation pour vente ambulante.

Alors que des messages audios sont diffusés très régulièrement, et que des panneaux rappellent les consignes sanitaires, six verbalisations pour défaut de pass sanitaire ont été dressées ainsi que 26 amendes pour défaut de port du masque. De plus, 89 personnes ont été évincées du périmètre pour ce dernier motif.

Une nouvelle réunion autour du Préfet de région et du Maire de Lyon Grégory Doucet est prévue samedi matin avant la dernière soirée d’illuminations. Déjà, la préfecture promet des contrôles renforcées ce vendredi soir où les œuvres seront visibles de 20h à minuit.