Près d’un Lyonnais sur deux ira au restaurant pendant les fêtes

Après le réveillon de Noël, il y a le traditionnel repas du 25 décembre ce samedi midi. Et il faudra remettre cela le 31 décembre.

Il y a plusieurs façons de célébrer autour de bons plats : à la maison ou au restaurant.

Et pour 47% des habitants de Lyon, au moins un repas de fête sera pris au restaurant. C’est ce qui ressort d’un sondage Yougov réalisé pour Sunday, une entreprise qui permet le paiement par QR code.

On apprend également que 14% des sondés ont annulé leur sortie au restaurant pour Noël ou le Nouvel an. Et que parmi ceux qui ont maintenu leurs plans, 1 sur 4 est "très inquiet". Ce sont notamment les 18-25 ans qui sont le plus inquiets.

Afin de réduire le contact avec des inconnus et donc le risque d’être contaminé à l’approche des fêtes, 52% des plus de 55 ans avaient réduit leurs sorties au restaurant en décembre.

Le sondage a été mené par YouGov sur un échantillon de 1036 adultes français. L'enquête a été réalisée en ligne entre le 17 et le 19 décembre 2021.