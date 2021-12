Lyon : les restaurants gonflent-ils leurs prix pendant la Fête des Lumières ?

Les restaurants de Lyon gonflent-ils leurs prix durant la Fête des Lumières ?

Réponse : Faux, mais...

Près d‘un million de personnes attendu pour cette édition de la Fête des Lumières, c’est autant de bouches à nourrir. Un événement qui donne l’occasion de goûter aux spécialités lyonnaises…. Mais est-ce que les restaurateurs en profitent pour gonfler leur prix ?

Que ce soit place Bellecour, dans le vieux Lyon, ou partout ailleurs dans la ville, les restaurants ne manquent pas. De bouchons lyonnais en bouchons lyonnais, en passant par les bistrots plus classiques, chacun propose ses spécialités. Pour eux, la Fête des Lumières représente une belle source de travail et de revenus, et certains font une mise en place particulière.

Des cartes adaptées

Pour La Cocagne, restaurant du 3e arrondissement de Lyon, la carte a pour habitude d’être changée très régulièrement. "Nous changeons notre carte tous les deux jours environ. Mais pour la Fête des Lumières, nous proposons un peu plus de lyonnaiseries pour accentuer le côté local", explique Sylvain Armand, gérant du restaurant. Ce genre de pratique est courante dans la majorité des restaurants. Certains vont même plus loin en proposant un menu unique, comme le restaurant "Chez Grand-Mère", dans le Vieux Lyon. "Le samedi, les gens mangent vite et sont assez nombreux, donc j’ai mis en place un menu unique simple à envoyer. Par exemple j’ai enlevé la quenelle qui met plus de 30 minutes à cuire, indique Gérard Gignaux, chef du restaurant. Les prix ne changent donc que le samedi au vu du menu unique. La carte des vins en revanche ne change pas".

