Lyon : le Rooftop très gourmand de la Part-Dieu se dévoile – PHOTOS

Six mois après l’ouverture de "La Lanterne" et sa nouvelle galerie de près de 20 000 m2, la Part-Dieu va proposer à ses visiteurs une toute nouvelle expérience un étage plus haut.

Le Rooftop du centre commercial ouvre ses portes avec au bout la possibilité de se promener sur un toit terrasse végétalisé au niveau 3 ou encore de se divertir avec la nouvelle salle d’escalade HAPIK, ses murs de 8 mètres de haut en auto-assurage et son parcours accrobranche extérieur géant avec vue sur Fourvière.

Toujours côté loisirs, l’UGC Ciné Cité Part-Dieu déménage et va venir s’installer dans cette nouvelle extension devenant ainsi le plus grand cinéma de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 18 salles et 3100 fauteuils. L’ouverture est prévue pour le mois d’août.

Ce Rooftop va surtout permettre aux visiteurs de désormais se restaurer comme il se doit. "On avait une offre de restauration qui était très limitée à la Part-Dieu", reconnaît Jean-Philippe Pelou-Daniel, le directeur du centre.

L’espace baptisé "Les Tables" et installé sous une immense verrière de 4000 m2 doit permettre de résoudre ce problème avec par exemple les burgers de Big Fernand et BioBurger, le restaurant japonais Bentomania mais aussi Lobsta, L’Atelier Artisan Crêpier, Copper Branch sans oublier Athera, le restaurant éphémère de l’équipe d’Ephemera et sa plongée dans l’univers du film Avatar. Ce dernier a d’ailleurs enregistré 1300 réservations en seulement quelques heures et affiche complet jusqu’à début août.

"On passe de 5 à 25 restaurants avec en plus un immense Food Society, un nouvel endroit très tendance et très branché avec des animations en permanence", poursuit Jean-Philippe Pelou-Daniel. Ce nouveau Food Court mettra à l’honneur dès ce jeudi la cuisine lyonnaise à travers 10 kiosques de restauration. Une première dans un centre commercial en France, et où l’usage du plastique est proscrit.

Il sera notamment possible de manger les falafels de Taybé, les smashburgers de Blend, les baos et jiaozi de Lady Bao, les sandwichs à base de produits du terroir à l’épicerie-comptoir de La Mère Brazier. "Chacun pourra aller choisir sa cuisine et partager des repas divers et variés autour d’une table ensemble", résume Anne-Sophie Sancerre, directrice Générale Région Europe du Sud du groupe Unibail-Rodamco-Westfield.

"Nous ne sommes plus dans le centre commercial classique avec seulement une offre de commerces. On est dans un lieu de vie où les gens vont venir pour faire leurs courses mais aussi aller au restaurant, prendre un verre, avoir accès à la culture… Chaque Lyonnais doit pouvoir y trouver son compte", insiste-elle mettant en avant un centre commercial de la Part-Dieu désormais "aéré sur la ville" et non plus "une boîte avec des parkings".

"Les travaux sont presque finis !", se réjouit Anne-Sophie Sancerre. Des travaux d’extension et de rénovation qui auront coûté 400 millions d’euros.

A.D.