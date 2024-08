Lyon : six ans après, le passage Pompidou rouvre (aux vélos)

A la Part-Dieu, sous la voie ferrée, la liaison qui facilite les traversées Est-Ouest a enfin rouvert.

Ce mercredi, les élus de la Ville et de la Métropole de Lyon ont inauguré le passage Pompidou qui n'est évidemment plus destiné aux voitures mais aux cyclistes et aux piétons.

Il propose une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large, deux trottoirs de 2 mètres minimum de part et d'autre de la voie cyclable, 52 nouveaux arceaux vélos, un espace stationnement pour les trottinettes et une nouvelle station Vélo'V de 40 places.

Inauguration du passage Pompidou entre la rue de la Villette et le boulevard Vivier Merle réouvert aux piétons et aux cyclistes :

✅ 2 larges trottoirs pour le confort et la sécurité des🚶‍♀️🚶‍♂️en plus de la galerie

"Plus lumineux, le nouveau passage apporte plus de confort et de sécurité aux usagers, aussi bien en journée, grâce à des puits de lumière créés dans les quais ferroviaires, que la nuit, avec un éclairage fixe et dynamique, qui s’anime sur la paroi sud, au passage des vélos et des piétons", se félicite la Métropole de Lyon dans un communiqué.