Lyon : Quick ouvre un nouvel établissement dans la métropole

Après être restés plusieurs années à l’extérieur de Lyon (Villeurbanne et Ecully), les restaurants Quick reviennent sur le devant de la scène. Cet été, une première ouverture a eu lieu rue de la République, puis rapidement au centre commercial de Confluence et ce jeudi c’est au tour de celui de la Part-Dieu de l’inaugurer. Le fast-food à la décoration rétro, s’est installé au dernier étage du centre Westfield La Part-Dieu, aux côtés d’autres restaurants. Il dispose de 100 places assises et d’une terrasse extérieure sur le rooftop du centre commercial.

Un comeback attendu

Après avoir été cédés en 2015 au groupe Bertrand, propriétaire de Burger King dans l’hexagone, les restaurants Quick disparaissaient un par un. Depuis quelques temps, ils veulent revenir en force en France et semblent y parvenir. Quick a été racheté par un groupe américain, HIG Capital désirant « redéployer le réseau ». Ce dernier prévoyait en 2023 de doubler le nombre de restaurants Quick en France d’ici 2026.

C’est une nouvelle qui ravit les fans du fast-food franco-belge, qui semble leur avoir manqué.

E.M