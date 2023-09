Lyon : on a testé le premier Popeye’s de Lyon !

La chaîne de restauration rapide Popeye’s basée sur le poulet s’installe à côté des nombreux autres services de fast-food comme Quick ou KFC. Une date d’ouverture qui n’a pas été choisie au hasard puisque ce mercredi sera le 6 septembre soit le 6/9, clin d’œil aux Lyonnais. L’enseigne américaine fait donc petit à petit son nid en France puisqu’il ne s’agit que du quatrième site après en avoir ouvert deux à Paris et un à Brest et il devrait y avoir une quinzaine de restaurants dans l’hexagone d’ici la fin de l’année.

En tout, ce sont 248 personnes qui pourront manger au Popeye’s de la Part-Dieu où 120 personnes y sont employées, essentiellement issues du bassin lyonnais selon Xavier Expilly, directeur des opérations de Popeye’s France.

Comme dans la plupart des autres fast-foods, la vaisselle y est réutilisable et on commande sur les bornes mais petite différence tout de même puisqu’on laisse le plateau sur table pour partir, comme au restaurant. Pour l’heure, il n’y en a pas encore mais des QR codes seront placés sur chaque table pour pouvoir commander directement depuis sa chaise.

La veille de l’ouverture, le restaurant a organisé une avant-première presse où nous avons pu gouter le Chicken Sandwich, produit phare de l’enseigne américaine.

L’habituel pain à burger laisse place à du pain brioché, le filet de poulet entier est à la fois craquant à l’extérieur et tendre à l’intérieur et deux tranches de cornichons sont présentes pour rajouter du goût et du croquant. Ça manque tout de même peut-être d’une feuille de salade ou d’une tranche de fromage. Quant à la sauce piquante pour les amateurs de sensation forte en bouche, elle est vraiment piquante ! Les tenders de poulet sont eux aussi très bons tout comme les frites bien qu’elles ne soient pas bien différentes des autres fast-foods. Cependant, il reste maintenant à voir le fonctionnement du restaurant en heure de pointe, rempli, et non que pour quelques journalistes.

80 000 personnes par mois attendues

S’installer face à tout un tas de services de restauration est un pari mais Xavier Expilly est confiant : "Le marché du poulet n’est pas arrivé à maturité en France. On pense qu’il y a une attente des Lyonnais." Parmi les arguments phares de cette chaîne de restauration, sa nourriture : "On utilise des produits français. Le poulet vient de Bretagne, le fromage du Cantal et même la farine est française. Les produits ne sont pas surgelés, c’est du poulet de niveau de qualité supérieure." Pour une volonté de viser la "perfection", le poulet n’est servi que si "la viande est belle". Dans le cas contraire, celle-ci est directement jetée.

Bien que des discussions aient commencé avec des associations pour leur livrer les repas disgracieux, du gaspillage alimentaire pourrait donc avoir lieu les premiers jours. Mais que les végétariens se rassurent, une formule sans viande est également comprise. Le directeur des opérations mise aussi sur un lieu attractif notamment grâce au cinéma qui attire toujours du monde, surtout en soirée et les week-ends : "On attend 80 000 personnes par mois. Nous avons envie d’être présents sur le territoire et de garder un côté accessible."

Enfin, même s’il s’agit du premier restaurant à Lyon, une dark kitchen devrait ouvrir en octobre à Villeurbanne pour desservir une partie de l’agglomération lyonnaise. Cependant, l’Ouest et l’Est lyonnais devront pour l’instant attendre même si Xavier Expilly assure que Popeye’s ne devrait pas tarder à s’installer en périphérie.

A.C.