Le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août à Lyon et partout en France

Selon le porte-parole du gouvernement, le pass sanitaire est un "outil précieux qui peut sauver des vies", alors que "la quatrième vague frappe fort tout le territoire".

Le pass sanitaire devra être présenté notamment dans les restaurants, les cafés et les bars, mais aussi dans les foires et les salons. Le sésame sera également obligatoire dans les avions, les trains et les cars pour les trajets longue distance.

Le pass sanitaire est déjà en vigueur dans les lieux culturels, les piscines ou encore les parcs d'attraction.