Rhône : quatre individus condamnés pour avoir vendu 11 000 faux pass sanitaires 

La juridiction était chargée de se prononcer sur les cas de cinq personnes soupçonnées d’avoir vendu des faux pass sanitaires pendant la crise du Covid.

Le réseau, structuré, avait écoulé via SnapChat environ 11 000 faux QR codes dans le Rhône, dans l'Ain et en région parisienne entre mai et novembre 2021. Les documents étaient vendus entre 250 et 330 euros pièce. Le montant des recettes du trafic est estimé à 400 000 euros.

Cinq personnes, trois hommes et deux femmes, étaient donc poursuivies pour des délits informatiques, escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée ou encore pour complicité ou recel.

Deux hommes ont notamment été condamnés à quatre ans de prison dont un avec sursis. Incarcérés pour ces faits, ils resteront en prison. Ils écopent également de 25 000 euros d'amende. Un autre individu a été condamné à dix-huit mois de prison, dont douze avec sursis. Enfin, une femme échappe à une peine de prison ferme, avec quinze mois de sursis décidés par le tribunal de Nanterre. Une dernière femme a été relaxée.

Pour rappel, 11 personnes avaient été interpellées dans cette affaire au retentissement national. Cinq avaient déjà été condamnées à des peines allant de 10 à 24 mois de prison avec sursis dont huit mois ferme lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en fin 2022.