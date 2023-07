Nouveau weekend chargé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Des difficultés sont attendus dès ce vendredi sur les grands axes routiers. Dans le sens des départs, la moitié ouest de la France fait l’objet d’une vigilance rouge, c’est orange sur l’autre moitié.

Il est conseillé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 14h et 21h. De plus, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 9h et 23h.

L’ensemble du territoire est classé orange pour le sens des retours ce vendredi 28 juillet. Bison Futé recommande d’éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 13h et 19h.

Samedi rouge

La journée de samedi sera la plus compliquée : Bison Futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs sur toute la France. Il est recommandé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 6h et 19h, même chose pour l’A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 11h et 19h

Le trafic est classé orange au nord-ouest pour ce qui est des retours, c’est vert sur le reste du pays. Évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 18h, de même sur l’autoroute A9 entre l’Espagne et Narbonne entre 12h et 14h.

Enfin concernant la journée de dimanche, rien à signaler, ce sera vert dans les deux sens de circulation.