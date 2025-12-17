Près de Lyon : ils tirent à 17 reprises sur une maison à Meyzieu

Au moins 17 au total, puisque c'est le nombre d'impacts de balles retrouvés sur une maison de la rue du 24 Avril 1915.

Les faits se sont déroulés vers 3h du matin.

Pour une raison encore inconnue mais qui pourrait être liée au trafic de drogue, un ou plusieurs individus se sont approchés de ce logement et ont ouvert le feu sur la porte. Plusieurs projectiles ont traversé pour se loger dans le domicile qui était habité au moment des faits.

Les enquêteurs privilégient pour le moment la piste du règlement de comptes ou de l'intimidation, l'un des occupants du logement serait récemment sorti de prison où il purgeait une peine liée à une affaire de stups.