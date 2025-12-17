Près de Lyon : ils tirent à 17 reprises sur une maison à Meyzieu

Au moins 17 au total, puisque c'est le nombre d'impacts de balles retrouvés sur une maison de la rue du 24 Avril 1915.
Les faits se sont déroulés vers 3h du matin.
Pour une raison encore inconnue mais qui pourrait être liée au trafic de drogue, un ou plusieurs individus se sont approchés de ce logement et ont ouvert le feu sur la porte. Plusieurs projectiles ont traversé pour se loger dans le domicile qui était habité au moment des faits.
Les enquêteurs privilégient pour le moment la piste du règlement de comptes ou de l'intimidation, l'un des occupants du logement serait récemment sorti de prison où il purgeait une peine liée à une affaire de stups.
Le monde est fait de mode, on veut toujours reproduire ce que l'on voit en bien ou en mal ..
parfaite illustration de gens sans cervelles
ben oui, mais les juges sont gauchistes...
Oui Bron, Rillieux-la-Pape, Meyzieu…, toutes ses villes de droite autour de Lyon où règne l'insécurité
La mafia est une armée dorénavant seule l armée peut lutter
Tout va bien dans notre beau pays ! Pourquoi se plaindre ,sachant que nos politiciens ,à part préparer les futures élections électorales ,et nous raconter des inepties et trucs jamais mis en place ? Alors,au lieu de chouiner ,tapez à la porte de LFI qui prône l'islam radical,et la violence ...
Les dealers s'en tamponnent, même si c'était le Vatican...
Le mairie de Meyzieu est un maire de droite, il me semble? Ce n'est à plus rien y comprendre? Je pensais que la sécurité/répression étaient la panache de la droite dure !
Ce n'est qu'un sentiment d'insécurité ! on le sait bien, c'est l'ancien ministre de la justice qui le dit !
Nouvelle génération kalash à cheveux long!!
Les mecs qui se battent pour la salle de bain avc leur petite sœur.
Ceux qui se tapent des rails des bonbonnes ou autres merde.
Ceux qui sont illettrés, qui connaissent rien à la vie sauf sur snap.
Ah mais c'est eux, laissez les se bouffer entre eux non.
Faut envoyer la BOPE les flics brésiliens, on besoin de ça maintenant.
"l'un des occupants du logement serait récemment sorti de prison où il purgeait une peine liée à une affaire de stups."
Très probablement un début de règlement de compte ...