Trois ans de prison pour un ancien couturier très connu à Lyon : Mongi Guibane tombe pour agressions sexuelles sur mineurs

Mais Mongi Guibane, désormais à la retraite, vient de se rappeler au souvenir des admirateurs de son travail à travers une nouvelle dérangeante.

Jugé ce mardi par le tribunal correctionnel de Lyon, le septuagénaire était poursuivi pour des agressions sexuelles commises sur des enfants en 2017 et en 2024.

Les victimes les plus récentes, deux soeurs âgées de 7 ans et originaires de Tunisie, étaient ses voisines. Ne parlant pas français, elles échangeaient en arabe avec lui, et il les aidait à faire leurs devoirs.

Les deux victimes ont dénoncé des caresses, ce qu'a nié l'intéressé.

Lors de leur enquête, les policiers ont relancé une affaire classée en 2017, d'une enfant qui avait révélé des faits similaires concernant Mongi Guibane.

Face aux juges lyonnais cette semaine, le soyeux a nié les faits, pointant l'absence de preuves, notamment dans l'exploitation de son ordinateur et de son téléphone.

Le tribunal s'est rangé derrière la parole des petites victimes, prononçant une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. La partie ferme sera toutefois aménagée, à effectuer sous bracelet électronique. Mongi Guibane a aussi l'interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs.