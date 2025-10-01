Les Coulisses du Grand Lyon

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Frédéric Naudin (DCF Lyon) : "Commercial est un métier de passion"

Ce mercredi, Frédéric Naudin, président de DCF Lyon (https://dcf-lyon.reseau-dcf.fr), est interrogé sur les 70 ans que DCF fêtera en 2026, sa soirée du 13 octobre sur l'IA avec Philippe Dessertine au Palais des Congrès et la situation des commerciaux en France face aux crises économique et des vocations.

