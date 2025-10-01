Frédéric Naudin (DCF Lyon) : "Commercial est un métier de passion"

Ce mercredi, Frédéric Naudin, président de DCF Lyon (https://dcf-lyon.reseau-dcf.fr), est interrogé sur les 70 ans que DCF fêtera en 2026, sa soirée du 13 octobre sur l'IA avec Philippe Dessertine au Palais des Congrès et la situation des commerciaux en France face aux crises économique et des vocations.

