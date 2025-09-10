L'Éco de Lyon

Joffrey Gilant (Esprit Padel Shop) : Devenir le leader mondial d'ici 2030

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Joffrey Gilant (Esprit Padel Shop) : Devenir le leader mondial d'ici 2030
Joffrey Gilant (Esprit Padel Shop) : Devenir le leader mondial d'ici 2030 - LyonMag

Ce mercredi, Joffrey Gilant, fondateur d'Esprit Padel Shop (https://esprit-padel-shop.com), est interrogé sur l'histoire fulgurante de son entreprise lyonnaise, devenue en quelques années le leader national de l'e-commerce dédié à la pratique en vogue, le padel.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

X

Tags :

L'Eco de Lyon

Joffrey Gilant

Esprit Padel Shop

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.