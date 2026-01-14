Gilles Pellenz (Les Ailes lyonnaises) : "Faire pratiquer l'aviation au plus grand nombre"

Ce mercredi, Gilles Pellenz, président de l'association Les Ailes lyonnaises (https://www.aileslyonnaises.com/), est interrogé sur le boom de l'aviation, le but de l'association, son budget...
Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.
Réservé à une élite aisée.Signaler Répondre
J'avais commencé le vol à voile car c'était bien moins onéreux que sur un Jodel de base, mais j'ai arrêté ça devenait finalement trop cher pour continuer.
Les entreprises qui veulent se lancer à investir là-dedans il n'y a que les banques et ce qui gravite autour qui peuvent se le permettre...