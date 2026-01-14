L'Éco de Lyon

Gilles Pellenz (Les Ailes lyonnaises) : "Faire pratiquer l'aviation au plus grand nombre"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Ce mercredi, Gilles Pellenz, président de l'association Les Ailes lyonnaises (https://www.aileslyonnaises.com/), est interrogé sur le boom de l'aviation, le but de l'association, son budget...

Ex Précisions le 14/01/2026 à 09:46

Réservé à une élite aisée.
J'avais commencé le vol à voile car c'était bien moins onéreux que sur un Jodel de base, mais j'ai arrêté ça devenait finalement trop cher pour continuer.
Les entreprises qui veulent se lancer à investir là-dedans il n'y a que les banques et ce qui gravite autour qui peuvent se le permettre...

