Autour de Lyon, ces communes n'ont qu'un seul candidat aux municipales : besoin d'aller voter le 15 mars ?

Suite au dépôt des listes pour les élections municipales, 462 candidatures ont été validées par la préfecture du Rhône. Mais 141 communes n'auront qu'une seule liste le 15 mars, dont 13 dans la Métropole de Lyon.

L'embarras du non-choix. Le 15 mars, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne que les Lyonnais et leurs neuf candidats aux municipales. La préfecture du Rhône annonce que malgré 462 candidatures recensées dans le département, 141 communes n'auront qu'un seul candidat engagé au premier tour.

Dans l'agglomération lyonnaise, ce sont 13 villes qui sont dans ce cas, essentiellement avec le seul maire sortant en lice, ou bien son dauphin désigné s'il ne se représente pas.

La liste des communes de la Métropole de Lyon avec un seul candidat :

Albigny-sur-Saône (Yves Chipier, maire sortant)
Charly (Olivier Araujo, maire sortant)
Feyzin (Marc Mamet, maire sortant)
Fleurieu-sur-Saône (Nicolas Chassing, 1er adjoint sortant)
Fontaines-sur-Saône (Bénédicte Hamelin, candidate désignée par le maire sortant)
Jonage (Lucien Barge, maire sortant)
Lissieu (Charlotte Grange, maire sortante)
Mions (Mickaël Paccaud, maire sortant)
Montanay (Patrice Coeurjolly, 1er adjoint sortant)
Poleymieux-au-mont-d'Or (Corinne Cardona, maire sortante)
Rochetaillée-sur-Saône (Jacques Vuitton, 4e adjoint sortant)
Sathonay-Village (Gilles Bidon, maire sortant)
Solaize (Guy Barral, maire sortant)

Mais cela vaut-il la peine d'aller voter le 15 mars pour les électeurs de ces communes ? La réponse est oui, car le scrutin se tiendra pour un tour unique. Le résultat sera valable, même si la participation est faible.

fantomas 2025 le 01/03/2026 à 09:24

même si il n'y a qu'un seul candidat il faut voter. c'est un droit même si ce n'est pas obligatoire et c'est bien dommage

bassta le 01/03/2026 à 09:18
J6 a écrit le 01/03/2026 à 08h56

Inquiétant. Qu'est-il prévu s'il n'y a aucun candidat ?

la préfecture nomme une délégation.
rappelons que beaucoup de communes gérées par la gauche qui avait trop emprunté se sont retrouvées en faillite,donc sous tutelle du préfet,avec l'obligation de rendre compte de chacune de leurs décisions.

bassta le 01/03/2026 à 09:00
Oliten a écrit le 01/03/2026 à 08h32

Ou l'art de depenser pour rien ...

l'art de ne pas empoisonner la vie de ses administrés , qui n'ont pas besoin d'opposition.

Jolie Môme le 01/03/2026 à 08:59
Oliten a écrit le 01/03/2026 à 08h32

Ou l'art de depenser pour rien ...

J'espère pour eux que ces Maires sont bien appréciés et surtout respecté.
Car les critiques c'est tellement facile !
Mais pour prendre des responsabilités , c'est autres choses .J.M

légitimité le 01/03/2026 à 08:59

J'espère que ces élus ne faisaient pas de procès en légitimité aux élus écologistes de le Métropole...

J6 le 01/03/2026 à 08:56

Inquiétant. Qu'est-il prévu s'il n'y a aucun candidat ?

Oliten le 01/03/2026 à 08:32

Ou l'art de depenser pour rien ...

