Autour de Lyon, ces communes n'ont qu'un seul candidat aux municipales : besoin d'aller voter le 15 mars ?

L'embarras du non-choix. Le 15 mars, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne que les Lyonnais et leurs neuf candidats aux municipales. La préfecture du Rhône annonce que malgré 462 candidatures recensées dans le département, 141 communes n'auront qu'un seul candidat engagé au premier tour.

Dans l'agglomération lyonnaise, ce sont 13 villes qui sont dans ce cas, essentiellement avec le seul maire sortant en lice, ou bien son dauphin désigné s'il ne se représente pas.

La liste des communes de la Métropole de Lyon avec un seul candidat :

Albigny-sur-Saône (Yves Chipier, maire sortant)

Charly (Olivier Araujo, maire sortant)

Feyzin (Marc Mamet, maire sortant)

Fleurieu-sur-Saône (Nicolas Chassing, 1er adjoint sortant)

Fontaines-sur-Saône (Bénédicte Hamelin, candidate désignée par le maire sortant)

Jonage (Lucien Barge, maire sortant)

Lissieu (Charlotte Grange, maire sortante)

Mions (Mickaël Paccaud, maire sortant)

Montanay (Patrice Coeurjolly, 1er adjoint sortant)

Poleymieux-au-mont-d'Or (Corinne Cardona, maire sortante)

Rochetaillée-sur-Saône (Jacques Vuitton, 4e adjoint sortant)

Sathonay-Village (Gilles Bidon, maire sortant)

Solaize (Guy Barral, maire sortant)

Mais cela vaut-il la peine d'aller voter le 15 mars pour les électeurs de ces communes ? La réponse est oui, car le scrutin se tiendra pour un tour unique. Le résultat sera valable, même si la participation est faible.